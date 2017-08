Avanza la Integración del Sistema Estatal Anticorrupción en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 06 de Agosto de 2017.- La comisiones unidas de Vigilancia y de Justicia de la Sexagésima Sexta Legislatura, en reunión presidida por la diputada Patricia del Carmen Conde Ruiz, dieron a conocer los nombres de las personas propuestas para integrar la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas.

Durante la reunión, las y los diputados decidieron el formato y calendario de las comparecencias de los candidatos, quienes comparecerán ante las comisiones unidas el próximo 17 de agosto del año en curso, en horario de 10 a 14 horas.

A este respecto, la diputada Conde Ruiz, en atención al punto número seis de las bases de la convocatoria emitida previamente de acuerdo a las normas y lineamientos establecidos, informó que se recibieron 20 propuestas, ocho de las cuales no cumplieron con los requisitos emitidos y una más declinó la propuesta conferida, quedando en total once ciudadanos quienes deberán comparecer ante las comisiones antes citadas.

De tal forma y reunidos en la Sala de Usos Múltiples del Recinto Legislativo, se dio a conocer los nombres de las personas que comparecerán:

*Carranza Ojeda Karla; Corzo Tovilla Oscar; Damas Damas Francisca; Esquinca Méndez Hermelinda Gabriela; Figueroa Córdova Beatriz Elena; López López Néstor Gabriel; Pariente Gavito Manuel Francisco Antonio; Ramos Martínez Manuel Ernesto; Ramos Palacio Rodolfo (declinó la propuesta); Santiago Figueroa Silvia Madeleine; Tamayo Guzmán Héctor Orsuue y Tabernier Estrada Martín.

Asimismo, se dio a conocer los nombres de quienes no cumplieron con los requisitos emitidos en la convocatoria: Julio César Serrano Castillejos; Rolando Álvarez Utrilla, Efrén Espinoza Mendoza, Adán Ángel Coutiño, Teresa Lorena Domínguez Alatorre, Rafael Serafín Rojo, José Antonio Torielo Elorza y René Montalvo Cruz.

De esta forma, la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso estatal cumple en tiempo y forma con los procedimientos de la convocatoria pública dada a conocer en las fechas establecidas. Comunicado de Prensa