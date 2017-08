Poder Judicial Trabaja Para Acercar la Justicia a la Gente

* Destaca el Magistrado Rutilio Escandón.

Pichucalco, Chiapas; 6 de Agosto de 2017.- En la región Norte de Chiapas, el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, puntualizó que su objetivo fue transformar al Poder Judicial del Estado que permanecía oculto y desapercibido para las y los chiapanecos, y esto se ha logró gracias a que se ha trabajado con seriedad, con responsabilidad, respetando los derechos de las personas, porque cuando hay voluntad y deseos de transformar a favor de la gente se puede hacer más con menos.

Señaló que aún contra los comentarios que se puedan originar, la casa de la justicia es diferente, y es que se fijaron metas que parecían inalcanzables, pero el convocar a las instituciones de seguridad y justicia planteó no solo la coordinación, sino la colaboración y solidaridad por Chiapas, en el entendido de que unidos se tendrá progreso y un futuro más alentador.

El magistrado presidente Rutilio Escandón dijo que la justicia tiene que ser más sensible con los habitantes y por eso se tomó la decisión de realizar esta serie de conferencias que ha recorrido varios Distritos Judiciales, y ha sido una elección correcta porque aparte de informar sobre temas trascendentales como lo es la prevención del maltrato intrafamiliar, están conociendo las acciones en impartición de justicia que deben ser difundidas no por un capricho, sino porque ahora el Gobierno debe cumplirle a la sociedad.

“Nos propusimos avanzar en el nuevo sistema penal y lo hemos logrado, porque cuando llegamos al Poder Judicial estábamos en pañales en esta materia, pero decidimos trabajar para que la justicia llegue a todas y todos y un ejemplo es que Pichucalco cuenta con un Juzgado de Garantía y Tribunal de Enjuiciamiento”, aseveró.

Por su parte, el profesor Raúl Hurtado Martínez, al darle la bienvenida a este municipio, lo felicitó por todas las acciones que ha emprendido y por querer estar cerca de toda la comunidad, al salir de la oficina y darle presencia a la institución que durante años no han sabido de ella, pero Rutilio Escandón le ha dado otra imagen.

En este acto, el titular del Tribunal Superior de Justicia entregó reconocimientos a quienes cursaron esta conferencia sobre prevención de la violencia.

Estuvieron presentes el presidente de la Barra de Abogados de Pichucalco, René Ramos Sánchez, la jueza civil de este Distrito, Violeta Torres Gómez, el profesor Manuel Núñez Guillén y los señores Armando González Suárez y Raúl Rincón Rincón. Comunicado de Prensa