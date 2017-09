En Esta Legislatura, ¡Chiapas Habla!

*Eduardo Ramírez en el 2º. Informe.

*Destaca Gobiernos de Coalición, Ley de turismo, Ley de Adquisiciones, Ley en materia de Género, Reformas en materia de seguridad.

*Si el cambio empieza con uno mismo, tendremos una sociedad diferente: ERA

Tuxtla Gutiérrez.- Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, rindió su Segundo Informe de Actividades, en donde destacó que el gran líder y protagonista de este trabajo legislativo fue la ciudadanía chiapaneca.

Y es que Eduardo Ramírez, decidió que en esta Legislatura Chiapas hablara; es decir darle voz a la gente para que plantara no sólo sus necesidades y preocupaciones, sino también sus aspiraciones y sus sueños, de tal manera que todos se vieran reflejados en este nuevo Marco Jurídico, ahora, más ciudadano.

Teniendo como invitados al senador Luis Armando Melgar Bravo, al diputado Federal Emilio Salazar Farías, al alcalde Luis Fernando Cal y Mayor, a diputadas y diputados locales, pero sobre todo a los sectores sociales, económicos y productivos de Chiapas; Eduardo Ramírez señaló que ha sido un fuerte promotor para que los ciudadanos se expresen con plena libertad y sin cortapisas.

Por ello en esta Legislatura se llevaron a cabo un sinnúmero de foros ciudadanos, ejercicio democrático celebrado en cada región del estado, con la finalidad de empoderar a los sectores y hacerlos parte en la creación y modificación de nuestras leyes.

De todo este trabajo legislativo destacó la iniciativa de los Gobiernos de Coalición, lo que significa abrir paso a la pluralidad y al equilibrio de fuerzas políticas, en la toma de desiciones del Gobierno entrante, para hacer un Estado más democrático.

La Ley de Desarrollo Constitucional en materia de igualdad de género, primera en su tipo en el país, que garantiza la participación de las mujeres en la vida pública y política, toda vez que las proteje contra la violencia política de género; destacando también en este tenor, que a partir del 2018, el Gabinete estatal deberá estar conformado por un 50 porciento de mujeres.

Ponderó entre otro de los trabajos, la nueva Ley de Turismo, que empoderó a los prestadores de servicio, pues fueron ellos los que participaron en su creación, para que así hagan de esta actividad, el principal motor económico de Chiapas.

Otra de las acciones importantes –dijo Ramírez- fue la implementación en Chiapas del Sistema Estatal Anticorrupción, que garantiza a los ciudadanos ser vigias del uso de los recursos públicos. “Estoy convencido que el problema del país no es la corrupción, sino la impunidad”.

Eduardo Ramírez hizo suya la causa de muchos empresarios, quienes reclamaban que el gasto público no fuera a parar a empresas foráneas, por ello impulsó la reforma a la Ley de Adquisiciones acuñando el lema “que lo aquí se gaste, aquí se quede”.

En torno a una de las preocupaciones de la ciudadanía, como es el empleo, habló de La Ley de Zonas Económicas Especiales, la cual otorgará estimulos fiscales a empresas, lo que originará mayores inversiones, generación de empleos y por ende mayor derrama económica en el estado.

Asi tambien, en este tenor, La ley de Obra Pública, aún pendiente por votarse en el Congreso Local, la cual garantizará que los recursos en materia de infraestructura sean para las empresas chiapanecas.

Convencido en el orden y la legalidad, Eduardo Ramírez presentó reformas al Código Penal del Estado de Chiapas, donde se agravan al doble las penas en aquellos delitos que afectan a la población como el robo a transeúnte y a casa habitación.

Como mensaje final, Eduardo Ramírez manifestó que cree en un cambio, pero no del poder, de las instituciones o de los partidos; sino cree en el cambio que viene de abajo, de la sociedad, de los ciudadanos.

Si generamos un cambio que empiece con uno mismo, un cambio que empiece en nuestra propia conciencia, comenzaremos a hacer las cosas diferentes y muy pronto también tendremos una sociedad diferente. Comunicado de Prensa