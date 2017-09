Seamos Promotores de Cambio Para Lograr una Mejor Sociedad: Eduardo Ramírez

* Presenta ERA Informe de Actividades en Comitán

Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, presentó su informe actividades en su natal Comitán, en donde destacó que este es el mejor momento para ser generadores de cambio y coadyuvar en la transformación de una mejor sociedad.

Tras la proyección de un video en donde presentó su trabajo legislativo, Eduardo Ramírez puntualizó la importancia de hacer un cambio de fondo ante las necesidades de nuestro mundo actual.

Es un cambio pero no desde arriba, desde las instituciones o el Gobierno -dijo- sino un cambio que inicie con uno mismo, con un cambio de conciencia, de actitud, en donde fortalezcamos nuestros valores que nos hagan ciudadanos más íntegros.

Por otro lado, Eduardo Ramírez también destacó la importancia de volver al consumo de lo local, de lo nuestro, pues de esta manera fortalecemos nuestra economía, ante las empresas del mundo globalizado.

Por ello, exhortó a las y los asistentes a no ser consumistas de lo que se produce en otras partes del mundo, ya que en Chiapas se tiene una producción importante de tomates, café, mango, papaya, cacao y de carne, por lo que se debe fortalecer a la economía local.

“Yo los invitó a que tengamos un acto de conciencia y podamos volver a ese México, a ese Chiapas y a ese Comitán que todo lo comprábamos en nuestros mercados públicos, que todo lo que usábamos lo comprábamos en las tiendas locales, si esto lo llevamos a cabo no tenemos por qué depender de otras naciones”, mencionó

Finalmente, Eduardo Ramírez enfatizó que más que un informe de actividades fue un encuentro de amigos, en donde se declaró respetuoso de su tierra, agradeciendo al pueblo de Comitán porque hace más de una década le brindó su confianza y su amistad, misma que sigue cultivando día con día.

Cabe hacer mención que al final de este encuentro de amigos, las y los asistentes pudieron disfrutar de la presentación del pianista chiapaneco Arturo Aquino. Comunicado de Prensa