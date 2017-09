Se Produce Zafarrancho por Oponerse a Extractora de Aceite en Villa Comaltitlán

* Grupo de Campesinos se Enfrenta a Policías.

Villa Comaltitlán, Chiapas; 10 de Septiembre.- Alrededor de diez sujetos, al parecer en estado de ebriedad, con lujo de violencia intentaron rescatar a dos personas que se encontraban tras las rejas de la preventiva municipal, el pasado sábado como las once de la noche.

Según dio a conocer la dependencia policial que a las puertas de la Presidencia arribó el grupo de personas y golpearon al policía de guardia, por lo que se pidieron refuerzos, cuando estos llegaron se enfrentaron a los rijosos y finalmente detuvieron a seis de los rijosos, entre ellos a Guillermo Antonio, de 25 años de edad; Darwin, de 38 años; Eduardo David, de 18; y a Exal y Guillermo, ambos de 46 años de edad, todos del cantón Buena Vista y ranchería Chapingo, del municipio de Villa Comaltitlán.

Estos hechos se dieron, presuntamente, derivado del proyecto de la construcción de la planta extractora de aceite “El Sacrificio”, ya que este sábado iban a poner la primera piedra, en la zona baja del municipio, y en donde más de seis comunidades están en desacuerdo con su construcción.

Sin embargo, el problema se agudizó el sábado, ya que los labriegos se posesionaron del predio y no dejaron que se pusiera la primera piedra, a pesar de ser escoltados por varias patrullas de la Gendarmería.

Eso provocó el enojo de los campesinos que avalaban el proyecto. La mayoría protestó y no permitieron y no van a permitir que contaminen el manto freático y los ríos y arroyos, y dijeron que si el Cefereso 15 lo establecieron en Villa Comaltitlán, fue por culpa del Presidente que en ese entonces lo permitió. EL ORBE/Luis Javier Ramos