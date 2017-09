El Cacao Como Alternativa Para Reactivación Económica

* Destaca Senador Melgar.

CDMXM; 18 de Septiembre de 2017.- En el marco de la exposición “Cacao es México y para el mundo Chocolate”, Melgar destacó que el cacao es un legado prehispánico para la humanidad y un detonante productivo, por ello a consecuencia del pasado sismo se le debe entrar con todo, “urge reactivación económica y reconstrucción. El cacao es una alternativa productiva”, expresó.

A pesar que Chiapas es cuna de este cultivo y que tiene todo el potencial para exportarlo no logra abastecer el mercado, “urgen apoyos enfocados a detonar nuevamente la agroindustria cacaotera productiva para que genere empleos bien pagados, que fortalezcan la reconstrucción y la reactivación económica inmediata que hoy necesita el Estado”, puntualizó.

Por su parte, José Ramón Fernández Martínez Gallo, Presidente de la ASCHOCO (Asociación Nacional de fabricantes de chocolates, dulces y similares AC) dijo, “en los años 60, éramos el 4º productor mundial de cacao, hoy el consumo nacional anda entre las 100 mil toneladas de las cuales se importan 63 mil, desde que la ‘monilla’ afectó a muchos plantíos”.

Si en Chiapas se hubiera retomado el tema del cacao, hoy sería uno de los grandes productores nacionales, actualmente no se importaría más del 60% del cacao en nuestro país, contribuyendo ampliamente al consumo nacional y al beneficio económico de los productores locales, además con la llegada de la ZEE al Estado, resulta altamente productivo y exportable como el banano del Soconusco.

“Estamos en un momento histórico para recuperar el potencial económico y cultural que es el cacao en Chiapas, no solo por lo que significa como historia, sino es lo que puede significar para el México y el Chiapas de hoy y del mañana, es alternativa al desarrollo productivo para la reconstrucción de los desastres naturales y la reactivación económica a consecuencia del pasado terremoto”, finalizó Melgar. Comunicado de Prensa