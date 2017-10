Beneficia Velasco a Jefas de Familia de Ángel Albino Corzo y Chicomuselo

Tuxtla Gutiérrez.- En gira de trabajo por Ángel Albino Corzo y Chicomuselo, el gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la entrega mano a mano del programa Bienestar Apoyo a Jefas de Familia, a mujeres de estos municipios afectados por el sismo del 7 de Septiembre.

Ante las beneficiadas, el mandatario precisó que debido a la contingencia que prevalece en la entidad, los esfuerzos se multiplican para que los distintos programas sigan entregándose, especialmente los que benefician directamente a las mujeres.

“Estamos aquí para seguirlas apoyando y para reconocer a las mujeres jefas de familia por ser el pilar de los hogares. Son ustedes las que todos los días trabajan para sacar adelante a sus hijos e hijas y para que en sus hogares no falte nada”, manifestó.

En este marco, exhortó a la población a sumarse y trabajar como un solo equipo para combatir y erradicar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres.

“Necesito de su apoyo para acabar con la violencia hacia las mujeres. Necesitamos que se denuncie cualquier caso para castigar a quienes comenten estos delitos. Trabajemos juntos para garantizar a las mujeres una vida digna y libre de violencia”, manifestó.

En su visita al municipio de Chicomuselo, el jefe del Ejecutivo inauguró un kilómetro de pavimentación con concreto hidráulico en el bulevar, incluyendo agua potable y drenaje, con lo que se brinda una vialidad segura a quienes transitan por esta zona y se mejora la conectividad con el municipio de Siltepec.

Durante su recorrido, el gobernador Velasco aseguró a las familias que no están solas y que cuentan con el pleno respaldo y compromiso de los tres órdenes de Gobierno para recuperar su patrimonio, al tiempo de destacar que la rehabilitación y reconstrucción de las viviendas, comercios, escuelas, iglesias y edificios públicos que resultaron dañados, está en marcha y se realiza de manera ordenada.

“Lo que el terremoto destruyó lo vamos a recuperar. Ninguna familia va estar sola y por eso estamos aquí para decirles que cuentan con mi apoyo. En Chiapas y México estamos unidos y estamos de pie”, manifestó.

Velasco Coello explicó que se han presentado más de siete mil réplicas, por lo que es importante no bajar la guardia y atender las recomendaciones de Protección Civil y de los diferentes medios de comunicación para salvaguardar la vida de la población.

Tras guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los sismos del 7 y 19 de Septiembre, el Ejecutivo Estatal subrayó que con ayuda de la Federación y de las Fuerzas Armadas, Chiapas ha ido tomando el rumbo hacia la reconstrucción.

Por ello, hizo un reconocimiento especial a las mujeres y hombres que integran el Ejército Mexicano porque desde el primer momento se han mantenido en los municipios ayudando y atendiendo a las personas damnificadas.

El mandatario estuvo acompañado de la presidenta de Ángel Albino Corzo, María del Carmen Fernández Benavente y del presidente de Chicomuselo, José Antonio Figueroa Hernández. ICOSO