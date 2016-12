Deficiente el Servicio Médico del Ayto. No Hay Medicinas Desde Hace 3 Meses

Deficiente el Servicio Médico del Ayto. No Hay Medicinas Desde Hace 3 Meses

*Trabajadores Exponen Inconformidad.

Tapachula, Chiapas; 20 de Diciembre.- “Por deficiencias en el servicio médico municipal, hemos recibido quejas de los trabajadores, así como hemos visto que no hay o no les surten los medicamentos, aunque la atención de los médicos sea regular”, dijo Obed de los Santos Domínguez, regidor presidente de la Comisión de Salud.

Explicó, “por los medicamentos que no hay, se ha solicitado a Francisco Castillo Ordóñez, secretario de Salud Municipal, puesto que desde hace tres meses a la fecha, la farmacia está vacía de medicamentos para atender el surtido de las recetas de los trabajadores”.

Señaló, “la solicitud de surtido se ha venido haciendo desde el inicio de la administración, aunque por unos meses se cubrió, en junio pasado se volvió hacer la solicitud para regular el surtido y ahora de plano no hay medicamentos, y todo eso va en detrimento de la salud de los trabajadores.

“Hay una farmacia subrogada, pero no se ha tenido liquidez para que sigan surtiendo y suspendieron el servicio. Y en cuanto a la clínica que atiende los servicios de especialidades para los trabajadores, también fueron suspendidos”.

Abundó, “en el servicio de Urgencias sólo hay un médico para casos especiales, por lo que pedimos a la Secretaria de Salud Municipal, a la de Administración y al mismo presidente Neftalí Del Toro Guzmán, que esto se subsane lo más pronto posible porque la enfermedad no avisa.

“Los tratamientos de algunos trabajadores no pueden detenerse por faltar medicinas y corren riesgo de agravarse y aunque no se han dado decesos, tampoco hay que esperar esos extremos, por eso urgimos solución de la problemática”.

Indicó, “a muchos de los empleados del Ayuntamiento que necesitan atención médica los están mandando a que se afilien al Seguro Popular, para quitarse el exceso de carga económica en la adquisición de medicamentos, pero lamentablemente allá también hay sus irregularidades. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

Esta nota fue publicada el día: 21, diciembre, 2016