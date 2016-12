Protestan en Cacahoatán por Abandono de Carretera

Tapachula, Chiapas; 20 de Diciembre.- Campesinos de la zona rural alta del municipio fronterizo de Cacahoatán, bloquearon desde la mañana de éste martes la carretera federal que conduce a los ejidos Faja de Oro, Agustín de Iturbide y El Águila, en virtud de que a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se le “olvido” reparar un socavón en esa vía de comunicación, desde hace cuatro meses.

Los lugareños tomaron esa decisión luego de que han solicitado insistentemente a las autoridades federales que hagan esas reparaciones, pero no han sido atendidos.

La fragmentación de la carretera ocasiona que los conductores de vehículos particulares, de carga y pasaje, tengan que hacer maniobras y exponer su vida en un solo carril para evitar percances.

Ante ello, funcionarios del Ayuntamiento de Cacahoatán iniciaron una mesa de diálogo con los manifestantes y, por la noche, acordaron abrir selectivamente la vía de comunicación.

Por lo pronto, indicaron, no permitirán el acceso a camiones de carga, porque independientemente de que representan un peligro para transitar en ese lugar bajo esas condiciones en la que está la carretera, señalan que las empresas propietarias de esos vehículos y concesionarios, tampoco han querido contribuir para el mantenimiento de esos caminos, al igual que transportistas foráneos de pasaje.

Las autoridades municipales y los campesinos acordaron además que, si en éste tiempo la SCT no acude a reparar esa carretera, tendrán que asumir ellos mismos la rehabilitación del camino.

Sin embargo, algunos precisaron que, así como la SCT coloca letreros espectaculares haciendo alarde de los millones de pesos que asegura invierten en las carreteras de Chiapas, ellos colocaran mantas para recordarle al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que sus empleados se olvidaron de cumplir sus obligaciones en la frontera sur. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

