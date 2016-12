Una Anarquía el Comercio Ambulante en Pleno Centro

Tapachula, Chis., 21 de diciembre.- “Este mes y año como nunca antes se ha dado una indiscriminada invasión del ambulantaje con tianguis o bazares navideños, tanto en el Sendero Peatonal como en los parques “Miguel Hidalgo”, “Lic. Benito Juárez”, “Las Etnias”, en torno al mercado “General Sebastián Escobar”, y en banquetas y calles del primer cuadro de la ciudad”.

Así se expresó un grupo de comerciantes del centro, entre ellos, Jesús Fuentes Vega, quien precisó, “nosotros pagamos impuestos y damos empleos, mientras la vendimia de todo tipo se ha venido apropiando del Sendero Peatonal, parques, vialidades y todo con autorización de Norma Isela Rivera Rodríguez, secretaria de Servicios Públicos Municipales”.

“Existe un total desorden pese a que hace meses, en una reunión el Ayuntamiento hizo el formal compromiso de no autorizar tianguis o bazares en el parque central, pero actualmente allí está instalado un gran bazar; en el parque “Lic. Benito Juárez” vemos el tianguis navideño, y además del problema de ambulantaje, también son utilizados por migrantes para dormir y hacer sus necesidades”, dijo.

“Con toda esa anarquía, de nada han servido las millonaria inversiones en el Centro Histórico, los esfuerzos por aprovechar el turismo local, nacional e internacional quedan sepultados por la avaricia y deseos de enriquecimiento de los funcionarios que cobran de entre mil a 3 mil pesos por metro cuadrado para instalar la vendimia callejera”, señaló.

Indicó, “entre el ambulantaje y tianguis, generan el problema de contaminación ambiental con el ruido, porque la música y anuncios se dan a muy altos decibeles, que no sólo entorpecen las actividades, sino que dañan la salud, lo que ha hecho que el público ya no venga de compras al centro de la ciudad y se vayan a los centros comerciales”.

“A las autoridades municipales no les importa que la mayoría de la mercadería que se expende en las calles venga del extranjero, que sea pirata o de los robos de tráilers, con los que se evaden pagos de impuestos y se pierden empleos; y ni las autoridades estatales y federales toman acciones en contra de esos productos que ingresan de contrabando”, agregó. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

Esta nota fue publicada el día: 22, diciembre, 2016