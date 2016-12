Inconformidad por Retención de Pensiones en COAPATAP

*Tampoco les han Pagado el Aguinaldo.

Tapachula, Chiapas; 22 de Diciembre.- Exesposas de trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), denunciaron que en ese organismo les pagan las pensiones hasta cuando quieren, con el argumento de que no hay dinero.

Las señoras, que pidieron la omisión de su identidad, dieron a conocer que hay insensibilidad por parte de los directivos del Coapatap, toda vez que ese ingreso es el único que tienen para el sostén de sus hijos y es descontado del salario de sus exmaridos.

Tampoco les han pagado la parte que les corresponde del aguinaldo y eso que ese dinero ya le fue descontado a sus exesposos.

Cada que acuden a las oficinas para recoger su respectivo cheque, una contadora que siempre les atiende les informa que no se los pueden entregar porque aunque ya están firmados, no hay fondos, indicaron.

“Le hemos dicho a la contadora que cómo es posible que no haya fondos si el dinero no es de la empresa, es el porcentaje que el juez determinó que le fuera descontado a cada trabajador para la manutención de sus hijos, entonces por qué le dan otro uso”, agregó María “N”.

Las señoras manifestaron que la citada contadora, de la que no saben su nombre, creó un grupo de WhatsApp para que pudieran preguntar antes de ir a la oficina, ya que se han dado casos que muchas solamente llegan con su pasaje para recoger el cheque y se encuentran con la desagradable sorpresa de que no hay dinero.

Dijeron que la contadora se ha sentido presionada con las preguntas que si ya estaban los cheques que mejor optó por abandonar el grupo, por lo que ayer jueves decidieron acudir a la oficina y se toparon con la noticia que no había dinero y hasta un licenciado “muy apenado” salió a informarles que disculparan, que no había dinero.

María “N” dijo que las que llegaron ayer jueves se armaron de valor y le dijeron al citado funcionario que no se moverían de la oficina hasta en tanto no les pagaran, por lo que tras varias horas de espera se vio obligado a pagarles, con el compromiso que al resto de las mujeres que no llegaron no les avisaran porque no hay cómo pagarles.

Otro problema que enfrentan es que el aguinaldo, que también ya les fue descontado a sus exmaridos, no se los han pagado y el funcionario que ayer las atendió les dijo que el cheque se los van a dar hasta finales de la próxima semana.

Pidieron que se haga una investigación para saber por qué “jinetean” el recurso y lamentaron que el director de Coapatap, José Antonio Ovando Matías, se niegue a recibirlas cuando han solicitado hablar con él para darle a conocer las anomalías que prevalecen en la liberación de los cheques.

Ese es el único ingreso que tienen y la Navidad se la pasarán sin dinero, todo por la irresponsabilidad y los posibles malos manejos de los recursos correspondientes a pensiones, externaron. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

