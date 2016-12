Redoblan Vigilancia y Operativos en Terminales

* Para Garantizar Seguridad de Vacacionistas.

Tapachula, Chiapas; 23 de Diciembre.- Autoridades del transporte del Estado, a través de su Delegación en el Soconusco, exhortaron a la población a ser más consientes al trasladarse en esta temporada de vacaciones y no caer en viajes presurosos que pueden significar entornos perjudiciales para los pasajeros.

El delegado del Transporte, Noé Porfirio Pinto Pinto, señaló que la anterior recomendación es también para que los conductores de unidades de pasajeros tomen precauciones.

Recordó el trágico accidente de hace unos días de una unidad que brindaba el servicio Tapachula-Tuxtla Gutiérrez, de los conocidos como taxis particulares, donde desafortunadamente los lesionados no recibieron ningún tipo de cobertura de asistencia del seguro de viajero.

Los operativos contra esta modalidad de servicio irregular se estarán reforzando durante estas semanas, ya que durante los dos últimos meses, casi 30 unidades han sido puestas a disposición de las autoridades competentes.

En estos días de vacaciones también se implementarán operativos en terminales de camiones de pasajeros y de Corto Recorrido en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para establecer el plan de terminales seguras.

Para finalizar pidió a la población no dejarse sorprender ante tarifas o cobros excesivos de transportistas, ya que hasta el cierre de este 2016 no se tiene ninguna autorización de un ajuste al pasaje. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

Esta nota fue publicada el día: 24, diciembre, 2016