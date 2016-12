Ambulantes Contribuyen a Generar Delincuencia

* Falta Coordinación de las Autoridades.

Tapachula, Chiapas; 25 de Diciembre.- “La persistente total falta de coordinación, investigación y adecuadas estrategias policiales, mantienen en el fracaso a los operativos policiacos, frente a una delincuencia que ha ido en crecimiento, al grado que han rebasado por mucho a las autoridades”, expresó Jesús Castillo Loarca.

El declarante, presidente regional de la Organización No Gubernamental de derechos humanos Una Mano Amiga, puntualizó, “con esos operativos que según son para inhibir la delincuencia, las corporaciones gastan gran prepuesto y no han podido ejercer un mínimo control”.

Indicó, “en un programa de Seguridad Pública del Estado que llegó a mis manos, se puede observar que de los 122 municipios de Chiapas, Tapachula, Huixtla, Suchiate y otros del Soconusco, se califican con triple A, que significa estar fuera de control; los de doble A, donde hay delincuencia controlada, y de una A, de menor inseguridad o delitos no graves”.

Señaló, “al paso de la descoordinación policiaca y su falta de efectividad con los operativos mixtos en los que se incluyen a las fuerzas armadas, los asaltos, robos, crímenes y demás ilícitos siguen incontenibles, y es que se ha dado mucho espacio al ambulantaje, porque sus puestos se ubican en donde mejor sirven a la delincuencia.

“Los carros con vidrios polarizados y sin placas, entre otros factores más que contribuyen a que los delincuentes tengan libertad para elegir, seguir y acercarse a sus víctimas, evadir a policías y sus operativos para hacer de las suyas, son evidencia de la total falta de coordinación, investigación y estrategias eficaces en el combate a la inseguridad”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

