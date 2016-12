Secretaría de Salud Emite Recomendaciones por Cambios Bruscos de Temperatura

Tapachula, Chiapas a 26 de diciembre.- La Secretaría de Salud Municipal exhorta a la población a extremar medidas para evitar el contagio de enfermedades respiratorias, ya que el riego se incrementa con los cambios bruscos de temperatura.

La dependencia mantiene las medidas precautorias, así de como promoción a la salud, “Actualmente estamos evitando un brote de influenza, por lo cual se está haciendo una campaña de defensa, es una vacuna enfocada a grupos vulnerables a partir de los 6 meses de edad y adultos mayores, pero toda la población puede vacunarse, es importante que acudan a su centro de salud o bien al módulo que se encuentra en la pérgola del Parque Miguel Hidalgo, el cual se trabaja en coordinación con la JS7” se señaló.

La dependencia dijo que para evitar riesgos a la salud es importante seguir las siguientes recomendaciones: Consumir abundantes líquidos, frutas y verduras con vitaminas A y C; lavarse las manos con frecuencia; evitar la exposición a contaminantes ambientales; no fumar en lugares cerrados y cerca de niños, adultos mayores y personas enfermas.

“Además de vigilar constantemente adornos, luces e instalaciones eléctricas que pudieran generar incendios; evitar que los menores manipulen líquidos calientes; para los habitantes de la zona alta es importante que se abriguen y eviten cambios bruscos de temperatura; taparse la boca y nariz con bufanda para no respirar aire frio; usar crema para proteger la piel del frio, y sobre todo atender las recomendaciones de PC” acotó la instancia.

La Secretaría de Salud invitó a toda la población a que se sume a estas estrategias, para evitar también enfermedades gastrointestinales durante esta temporada, es importante evitar comer alimentos que no estén hervidos o cualquier comida de la calle, porque muchas veces se desconoce si están elaborados higiénicamente. Comunicado de Prensa

Esta nota fue publicada el día: 27, diciembre, 2016