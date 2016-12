Exigen la Clausurar Bodegas de Chatarras

*Por Alta Contaminación en la Colonia 5 de Febrero.

Tapachula, Chis.; 27 de Diciembre.- “Demandamos la pronta intervención de la Dirección de Riesgo Sanitario, de la Secretaría de Salud, para el cierre y clausura de dos bodegas de chatarras por la enorme contaminación que generan a la salud y al ambiente debido a los roedores, ruido, por polvo de óxido e intenso humo de monóxido de carbono de una retroexcavadora”.

Así se expresaron vecinos de esas dos chatarreras ubicadas sobre la 51 Calle Poniente, colonia ‘5 de Febrero’, buscando hacia ‘El Mirador’, entre ellos Fernando Chirino Moreno, precisó, “para mover y acumular todo tipo de desechos de metales, trabajan día y noche con una retroexcavadora y los humos invaden el interior de las casas-habitación del sector donde ya las aves de corral y pajaritos se nos están muriendo por los contaminantes.

“Son muchos los residuos tóxicos que contienen plomo, al grado que por la noches parece neblina, no dejan dormir y todo eso provoca un efecto invernadero dentro de todos los hogares de la zona, lo que es más dañino a la salud de la niñez y adultos mayores que seguido padecen enfermedades bronco respiratorias y no falta que con el tiempo resulten con leucemia o cáncer”, dijo.

Indicó, “cercano a esas dos bodegas de chatarras, hay un Jardín, el ‘Mariano Galván’, donde observamos que los niños y niñas seguido se enferman de gripa y catarro, lo que ya no nos parece normal y algunos profesionales de la medicina atribuyen el daño a todo lo contaminante que emana de la infinidad de chatarras y la maquinaria que las remueve”.

Señaló, “esas dos bodegas con alta contaminación por el gran volumen de chatarras desconocemos si cuentan con permisos o trabajan ilegal; pero si tuvieran autorización, se las deben cancelar por no haber tomado en cuenta a los vecinos y los daños que causan a su salud y al medio ambiente.

“Además, deben investigarse a los dueños y encargados de esas chatarreras por todo el material robado que puede estar llegando, desde tapas metálicas de registros de drenajes de la ciudad hasta el cableado de luz eléctrica que sustraen de la red del alumbrado público en calles y parques”. EL ORBE/ Alberto de la Cruz Aguilar

