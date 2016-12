Protección Civil Desatiende Vigilancia en Tanques de Gas LP

Tapachula, Chiapas; 27 de Diciembre.- La ciudad está convertida en una bomba de tiempo gracias a la negligencia e irresponsabilidad de Protección Civil municipal y estatal, denunció el presidente de la Asociación Civil Vinculación Social, Alfredo de la Cruz Cordero.

Destacó que los tanques de gas han presentado fugas y ha sido necesaria la intervención del personal de Bomberos para atender la problemática, pero Protección Civil no ha hecho ninguna recomendación, mucho menos ha aplicado sanciones a las empresas gaseras que funcionan en la localidad.

Esa desatención, en la que se sospechan posibles actos de corrupción del director de Protección Civil Municipal, José Francisco Pérez Morales y el delegado estatal de Protección Civil, Julio César Cueto Tirado, ha provocado esas fugas de gas, sostuvo.

El caso más grave ocurrió el día viernes, cuando hubo una explosión provocada por un tanque en una vivienda ubicada en la 3ª Avenida Norte, entre la Central Oriente y 1ª Calle Oriente.

No es posible, afirmó, que esas dependencias no estén vigilantes de la problemática que representan las instalaciones de gas, los tanques estacionarios y los tanques portátiles, a pesar de tener conocimiento de las irregularidades.

Tapachula Llena de Gasolineras.

De la Cruz Cordero manifestó que la ciudad está llena de gasolineras que no solamente fueron autorizados por Pemex, sino también por los funcionarios de Protección Civil.

Lamentó que el edil Neftalí Armando Del Toro Guzmán tampoco ha intervenido para frenar que la ciudad sea convertida en bomba de tiempo.

En la ciudad persiste el crecimiento desordenado, donde además existe la sospecha que todo es autorizado a base de componendas económicas, ya que la ciudad está convertida en una bomba de tiempo, manifestó.

Dijo que todas las autoridades se echan la bolita en cuanto a las gasolineras, por lo que pidió una investigación para saber quienes han hecho negocio y se han enriquecido.

Insistió que se investigue a Julio Cueto por ser juez y parte y hay la sospecha de que cuenta con la protección de su jefe a nivel estatal de Protección Civil.

Construyen Otra Gasolinera.

En la 9ª Avenida Sur, esquina con la 2ª Calle Oriente están construyendo otra gasolinera, y se suma a la bomba de tiempo en Tapachula, la cual se sabe fue autorizada por Protección Civil con beneficios económicos para los titulares en el ámbito municipal y estatal.

De la Cruz Cordero manifestó que sin lugar a dudas toda esta corrupción va a salir a flote cuando suceda un estallido, cuando los actuales funcionarios estén en retiro y no habrá a quien responsabilizar de la tragedia que se suscite. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

