Exigen Transparencia en la Ejecusión de Obras en Colonias

Habitantes de Colinas del Rey, solicitaron una auditoría a fondo en la construcción de la red de drenaje, obra inconclusa desde la administración pasada que encabezó Samuel Chacón y Venerando Díaz.

Tapachula, Chis., 28 de diciembre.- “Desde la pasada administración municipal, dejaron inconclusas varias obras millonarias en nuestra colonia ‘Colinas del Rey’, entre ellas el dren pluvial, por eso en época de lluvias seguido se presentan inundaciones de calles y casas, daños materiales, temiendo que en cualquier momento haya pérdida de vidas humanas”.

Así se expresó Carmen Díaz Bolaños, presidenta de la Contraloría Social de la colonia, quien añadió, “después de más de 2 años, el pasado 27 de noviembre, llegaron ingenieros y trabajadores diciendo que iban a realizar la obra del dren que habían dado por terminada y que no se ejecutó; por lo que pedimos el expediente técnico pero nos lo negaron”.

Aclaro, “por los altos riesgos y la negativa de terminar las obras, se pidió auditorias a la SEDATU, SEDESOL, Contraloría Estatal y Municipal, donde decían que no había nada que hacer, de ahí que demandamos penalmente al ex edil Samuel Chacón Morales, e insistimos en investigar el desvío de recursos y con esa presión regresaron a realizar el dren ó colector”.

“Sin embargo, al haber de por medio probables actos de corrupción, hemos pedido que con los expedientes técnicos determinen si este colector corresponde al proyecto inicial, pues la Secretaría de Infraestructura Municipal indica que es la misma; pero no entregan ni muestran el expediente con especificaciones técnicas y costo de inversión”, expresó.

Remarcó, “nos alegra que al fin se haga el colector pluvial; pero las mismas autoridades ocultan datos y protegen a no sabemos quiénes, por eso los colonos molestos piden se aclare la situación, porque no van a recibir una obra de menor costo, que no resuelva problemas por ser distinta a la inicial que se presupuestó con recursos de los 3 niveles de gobierno”.

Indicó, “después de tantas gestiones sobre el dren pluvial, de no realizarse pero ser declarada como ejecutada, por el entonces alcalde, ahora lo único que nos han informado en la actual Secretaría de Infraestructura Municipal es que se tomó como prioridad hacer esta obra para los colonos que están en zona de mayor riesgo; pero no lo determinan con un expediente técnico”.

Señaló, “la obra avanza en la parte norte de la colonia; pero la parte sur queda desprotegida y es en donde viven más familias y junto con sus viviendas corren el riesgo de desaparecer con las repentinas inundaciones que sufrimos en tiempos de lluvias. Hemos pedido que nos despejen dudas pero rehúyen a la transparencia”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

Esta nota fue publicada el día: 29, diciembre, 2016