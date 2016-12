COAPATAP Terminó Destruyendo las Pocas Calles que se Mantenían en Mal Estado

No hay para cuando, Obras Públicas inicie un bacheo integral en la ciudad.

Tapachula, Chiapas; 29 de Diciembre.- Ante la falta de voluntad del director del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), José Ovando Matías, las calles que rompen para introducir tubería para el agua o descargas de drenaje, ya no las dejan como estaban.

El comerciante Daniel Soto Pérez precisó que hace varias semanas frente a su domicilio ubicado en la 8ª Calle Poniente, entre 2ª y 4ª Avenida Sur, el personal de Coapatap llegó a romper el pavimento e introdujo tubería para una toma del agua potable.

Desafortunadamente, como siempre sucede, no cerraron bien la zanja, lo que provocó hundimiento del pavimento, lo cual es un grave problema para quienes transitan en ese sector en sus vehículos.

Esa dependencia municipal cobra por romper el pavimento o el concreto hidráulico al usuario que solicita el servicio, donde se entiende que es con el compromiso de volver a dejar como encontró la calle o la avenida, lamentablemente como no hay una supervisión y tampoco hay la voluntad del Director, los trabajos quedan inconclusos, situación que mantiene a muchas vialidades en muy malas condiciones.

Hizo un llamado a las autoridades para que se atienda esta problemática que no es privativa de esta administración, sino que ha existido por siempre, pero ya es tiempo que se tomen cartas en el asunto, sobre todo porque muchas veces rompen calles recién hechas y ya no las dejan igual. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

