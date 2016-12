Plataneros Rematan Producción a “Coyotes”

*Manifiestan Abandono de la Secretaría del Campo.

Mazatán, Chiapas; 29 de Diciembre.- Productores de plátano del sector social lamentaron no contar con apoyos de la Secretaría del Campo, así como de parte de Fomento Económico Municipal.

Primero tuvieron problemas con la falta de lluvias, lo cual provocó que la cosecha no se lograra, ya que muchos de los racimos no llegaron a su tamaño normal y otros se cayeron con todo y planta, ahora están en crisis con la sobreproducción.

José Luis Villarreal Martínez dio a conocer que tampoco cuentan con mercados de comercialización y tienen que caer en manos de los “coyotes”, los cuales llegan a comprarles al precio que ellos quieren.

Esta situación ha provocado también que mucha producción se quede sin ser cortada porque los acaparadores escogen el plátano macho de mayor tamaño y el pequeño se echa a perder y tampoco pueden salir a venderlo en la cabecera municipal, porque en cada esquina las personas están vendiendo afuera de sus casas, dijo.

Son pocos los que pueden irse a otros municipios, principalmente a la Sierra, toda vez que carecen de un medio de transporte para llevar el producto y si utilizan flete, lo poco que ganan se les va en pagar, más ahora con el aumento del precio de la gasolina.

Villarreal Martínez indicó que los acaparadores han estado comprando en 60, 70 y hasta 80 centavos el kilogramo, lo cual es un precio de hambre, pero ante el temor que se les pudran los racimos en la mata, prefieren rematarlo, pero lamentablemente no recuperan los costos y apenas le alcanza para sobrevivir.

Tampoco están organizados y eso los ha llevado a que no puedan buscar mercados de comercialización y tengan que caer en manos de los “coyotes” que son los que imponen el precio, los cuales durante las últimas cosechas llevan escogido el plátano, es decir cortan los racimos más grandes.

Otra problemática que viven son las plagas, además de que en su mayoría no cuentan con sistema de riego, por lo que su situación es bastante difícil. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

