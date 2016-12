Falta de Medicinas, un Reclamo Constante Durante 2016

Tapachula, Chiapas; 30 de Diciembre.- A lo largo del 2016 se ha reportado de manera recurrente el desabasto de medicamentos en los hospitales y Centros de Salud en el Estado de Chiapas, afirmó el abogado Ramón Cisneros Aguirre.

Recordó que personal de Salud y sociedad salieron a las calles a exigir para que se atienda la problemática tan sensible para población.

Si bien las declaraciones de las autoridades sanitarias en el Estado han sido de resolver dicha carencia, no ha habido soluciones, sin embargo la población y la sociedad organizada no percibe un mejoría sustancial, dijo.

Al menos en el Hospital Regional persisten infinidad de irregularidades, que van desde el desabasto de medicamentos, pésima atención de médicos y enfermeras, los cuales muchas veces se sienten y son protegidos por su sindicato.

Agregó que los proyectos en materia de salud son urgentes en el Estado y la región, como el tema del inicio de la construcción del nuevo hospital del Seguro Social donde se tiene una gran expectativa de verlo en funciones, pero esto aun está en proyecto.

Ante esta situación se mencionó que abordar de fondo el contexto de la salud es algo que debe ser atendido por los Gobiernos de forma puntual.

Ante esta necesidad está la suma de esfuerzos de la sociedad civil de manera organizada, hace que se busque solventar las carencias de tratamientos médicos y suministrar medicinas a personas en condiciones realmente vulnerables, las cuales ante la situación que atraviesan los sistemas de salud en la entidad hace que se busquen los mecanismos para brindar un poco de ayuda. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

Esta nota fue publicada el día: 31, diciembre, 2016