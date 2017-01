Arribaron a Tapachula Casi 50 Mil Turistas

* Durante la Última Semana del 2016

Tapachula, Chiapas; 1 de Enero.- Durante la última semana del 2016 arribaron a Tapachula 48 mil 779 turistas guatemaltecos con Tarjeta de Visitante Regional (TVR), es decir, casi 7 mil diarios.

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), de ellos, 29 mil 648 lo hicieron a través del Puente Internacional de Frontera Talismán; mientras que 17 mil 173 utilizaron al Punto Fronterizo Suchiate I, y el resto en el Suchiate II.

En un balance preliminar de los resultados obtenidos de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, los organismos empresarial de la región adelantaron que se superó las expectativas que se tenían para éste año.

“Pese a la situación por la que atraviesa el país y las lamentables noticias de los incrementos a los precios de los combustibles, servicios y productos, los guatemaltecos llegaron a Chiapas a aprovechar sus bellezas naturales y por comprar, ayudando con ello a la reactivación de la economía del Soconusco”.

Hubo muy buena afluencia en las tiendas y negocios a lo largo de estos días, por lo que se puede adelantar que el comportamiento de las ventas fue positivo en general, y aumento en las ventar en casi tres veces más de lo normal.

Los primeros reportes coinciden en que los visitantes nacionales y extranjeros abarrotaron las tiendas, pero sobre todo en las fronteras norte y sur, “donde hubo largas colas de extranjeros para cruzar la franja fronteriza y aprovechar los descuentos en nuestro país”.

Abarrotados Hoteles y Comercios en Tapachula.

Sin tener los datos finales, el comercio organizado afirmó que las fiestas decembrinas dejaron a la región ventas en varios millones de dólares.

Las compras más importantes fueron de electrodomésticos, ropa, calzado, celulares y aparatos electrónicos, así como también en regalos, bisutería y hasta artículos de ferreterías.

Indicó que los hoteles reportaron, en su gran mayoría, cien por ciento de ocupación y que, en espera de los resultados totales, se considera que el resto también estuvieron literalmente abarrotados, al igual que restaurantes y prestadores de servicios.

Se calcula que solamente los visitantes guatemaltecos dejaron una derrama económica diaria de alrededor de cuatro millones de pesos, o sea, unos 28 millones en la semana.

Es más, en la región fronteriza, siete de cada diez personas que hicieron compras y contratación de servicios en lugares establecidos, eran de origen centroamericano.

Los guatemaltecos aprovecharon las facilidades que le otorga el documento migratorio (TVR), pero también la paridad de su moneda con la mexicana, que al fin de semana fue de 2.50 pesos por cada quetzal.

El número de visitantes que llegaron a Tapachula durante todo el año a través de yates y cruceros turísticos, es similar a la cifra de guatemaltecos en la última quincena de diciembre.

Sin embargo, se calcula que la derrama económica que dejaron los guatemaltecos supera en más de cien veces lo que pudieran haber dejado los cruceristas.

La diferencia es que a los que llegan en el barco se les recibe con bailes y una fiesta cultural en la que intervienen autoridades de los tres niveles de Gobierno; se les proporciona seguridad policíaca, guías, vehículos y servicios a su disposición, y se procura que el comercio informal desaparezca los días que ellos llegan.

En cambio, el visitante guatemalteco, que en realidad es el que deja la derrama económica que está sirviendo ahora de soporte a la economía del Soconusco, no se le recibe con ninguna fiesta, no hay bienvenidas, ni atención especial; no hay guías ni protección policíaca, es más, los comercios ni siquiera reciben su moneda, el Quetzal. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

Esta nota fue publicada el día: 2, enero, 2017