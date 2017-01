“El Magisterio se Suma a la Lucha del Pueblo en Contra del Gasolinazo”: RHS

Tapachula, Chis.; 2 de Enero.- “La inconformidad social aumenta a diario en Chiapas y varios Estados del país, y es por el abusivo incremento en los precios de la gasolina que hizo el Gobierno Federal, como hoy ocurrió con el disturbio en la gasolinera Macal de esta ciudad y el bloqueo carretero en el tramo Huehuetán-Tapachula”.

Lo anterior fue afirmado por Roberto Hernández Saquín, miembro de la Coordinadora Regional de la Bases del Magisterio Costa Grande de Chiapas, añadió, “nos sumamos a las protestas del pueblo, como en este día en nuestro país, Estado y aquí en la Costa, amaneció ya no con las amenazas sino con las acciones en contra del gasolinazo”.

Puntualizó, “aquí los del ENLEF y ciudadanos se inconformaron enérgicamente en contra del Gobierno por el alza en los combustibles; en Huehuetán, personas con piedras y vehículos atravesados realizaron bloqueo total de la carretera a la altura de la caseta de revisión de migración (INM)”.

Indicó, “sabemos que el hecho de subir la gasolina genera que aumenten de precio todos los productos de la canasta básica, el transporte, todo se va para arriba, de ahí que es mentira lo que han dicho los Diputados, de que con el aumento de la gasolina solo afecta a los que tienen carro y no es así, nos daña parejo y sufren más los que menos tienen”.

Asimismo recordó, “sabemos que organizaciones sociales están convocando para movilizarse a las 9 horas del día 7 de enero, en el parque Bicentenario, otros en Bonanza y debemos de asistir porque nos corre sangre en las venas, no atole, ya que entre más seamos el Gobierno puede cambiar sus imposiciones, por eso es importante la presencia ciudadana”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

