Habitantes de Metapa un Mes sin Agua Potable

*CFE Cortó la Energía Eléctrica en los Pozos al no Pagar el Ayto.

Metapa de Domínguez, Chiapas; 2 de Enero de 2017.- En un riesgo total se encuentra el municipio de Metapa de Domínguez, ya que desde principio del mes de diciembre se vio afectado en el suministro de agua, pues los pozos ubicados en “Los Hules”, atrás de la planta de Resistol Camino Viejo de Metapa a Tuxtla Chico, así como el del camino a “Las Pilas” en el poblado de San Judas Tadeo, les fue cortada la energía eléctrica por falta de pago a la Comisión Federal de Electricidad.

Ahora, dicen los afectados, al no ser cubierta esa deuda los pozos no funcionarán, y dejarán a las familias si el mínimo de agua para subsistir, pero lo más triste es que los recibos ya están llegando de manera puntual, a pesar de no contar con el servicio.

Por lo que los habitantes, quienes se quejan constantemente de esta irregularidad, ya están pensando en tomar la Presidencia Municipal para que les sea suministrado el agua. EL ORBE/Roberto Corado Mosqueda

Esta nota fue publicada el día: 3, enero, 2017