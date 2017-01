La PROFECO Verifica que en las Gasolineras den Litros Completos; no Haya Robos : EMG

Tapachula, Chiapas; 2 de Enero de 2017.- “Ante inconformidades de la población, las estaciones de servicio de gasolina se verifican con la finalidad de que se vendan litros completos del combustible y si se detecta robo al usuario, la PGR apoya a la PROFECO y pueden recibir hasta 10 años de prisión”, expresó Emilio Pinzón González,

El declarante, Subdelegado en Tapachula de la PROFECO, dijo, “hacemos un exhorto a la población que tenga quejas por el servicio para que la haga formalmente ante esta oficinas en la 8a. Avenida Sur No. 38 de esta ciudad, donde podemos recibir todas sus inconformidades”.

Reiteró, “nosotros damos trámite de manera personal, independientemente de que tengamos la obligación de hacer del conocimiento a la Dirección General de Verificación de Combustibles de la PROFECO, la que se encarga de verificar y sancionar en su caso a las gasolineras”.

Remarcó, “se verifica a las estaciones que no dan litros de a litro, o sea, litros completos, que estén contrariando la ley en perjuicio de los consumidores y sobre el particular se tienen 2 denuncias ante esta Subdelegación, misma que se está dando cauce a la investigación.

“De esta manera se están monitoreando los municipios de la jurisdicción desde Suchiate, Tapachula hasta Pijijiapan, para que las gasolineras también no estén cayendo en mecanismos de especulación al dejar de vender la gasolina a los usuarios, y hasta el momento no hay registro de una sola”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

Esta nota fue publicada el día: 3, enero, 2017