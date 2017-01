Exigen Seguridad en Nuevo Mundo 3 y Antonio Cahoacán

*Policías Brillan por su Ausencia.

Inseguridad asfixia a los habitantes de la colonia Nuevo Mundo 3

*También hay una fuga de agua.

Tapachula, Chiapas; 3 de Enero.- La ola de inseguridad afecta severamente a los habitantes de la colonia Nuevo Mundo 3, quienes solicitan la intervención de las autoridades.

Una de las denunciantes, María Mérida, dio a conocer que otra problemática que enfrentan está en la calle Juan Aldama, callejón 8, donde hay una fuga de agua desde hace dos meses y no ha sido reparada por el Coapatap.

El problema es que cada que les envían el vital líquido, por ahí se escapa la mayor parte y a los hogares ya casi no llega por la falta de presión.

Indicó que ya han hecho infinidad de reportes y nadie les hace caso, por lo que confían que al hacer la denuncia a través de este rotativo se les lleguen a reparar el desperfecto.

“Hago un llamado al señor Presidente para que nos apoye y se nos atienda nuestra petición, porque es poca el agua que llega a los domicilios a causa de la fuga”, explicó.

Denunció que tampoco las lámparas Led funcionan, lo cual genera incertidumbre, por lo que pidió a quien corresponda que sean reparadas.

Por su parte, el señor Raúl Enríquez Santiago señaló que es imparable la ola de inseguridad que prevalece en esa colonia y en las que se ubican en los alrededores.

Aseguró que no hay patrullajes policiacos y cuando se solicita un servicio al 911 no hay una respuesta inmediata, por lo que pidió a las autoridades que se ponga en marcha un programa especial de combate a la delincuencia que opera a sus anchas en esas colonias del sur oriente de la ciudad. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

Esta nota fue publicada el día: 4, enero, 2017