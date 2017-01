Sufre el Pueblo y Aumentan Protestas

Tapachula, Chis., 04 de enero.- “Es triste lo que está pasando con el aumento del precio de las gasolinas, porque nuestro pueblo ya sufre bastante en la adquisición de su canasta básica; por eso el rechazo de la sociedad que vemos con las protestas que van subiendo de tono y si no hay solución al reclamo, pueden arrastrar a la violencia”, expresó Álvaro Monzón Ramírez, dirigente de la Asociación de Productores de Café de Alta Calidad del Sur.

Añadió, “con este aumento al combustible, son nuestras principales autoridades legislativas las que deben levantar su voz y es una ingratitud que no lo hagan con la inmediatez que se requiera para evitar la violencia o desgracias, al parecer ya se olvidaron que el pueblo los llevó al poder”.

Consideró que los legisladores en lugar de afectar a la mayoría de mexicanos, bien pudieron disminuir sus sueldos, donar sus aguinaldos que son exagerados y destinarlos para obras colectivas; pero no ocurre así, porque ellos se los aumentan a la hora que se les antoja; pero no tienen conciencia de que son representantes del pueblo.

Subrayó, “en la política mexicana lo que está pasando es que llegan gentes que no tienen una conciencia de servicio, otros que desconocen cuál es su verdadera función o bien buscan llegar directo a cometer sus pillerías; pero lamentablemente están llevan a una convulsión social generaliza en todo México”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

Esta nota fue publicada el día: 5, enero, 2017