Asociación de Colonias Reconoce Intervención Policiaca Contra Vandalismo

Tapachula, Chiapas; 7 de Enero.- La excelencia del trabajo político, representado por el gobernador Manuel Velasco, dio como resultado la intervención de los cuerpos policiacos, el Ejército y la Marina contra los actos de rapiña que se llevaron a cabo en esta ciudad y en Huixtla, afirmó el presidente de la Asociación Civil Por un Progreso de las Colonias, Fernando Unda Castañeda.

Dijo que estas acción es de seguridad dan certeza y tranquilidad a la población honrada y a los comerciantes y empresarios que fueron afectados por grupos de vándalos que cometieron saqueos y para quienes pidió les apliquen todo el peso de la ley.

No es posible permitir que personas sin escrúpulos pongan en riesgo el patrimonio de los empresarios y de la población en general, además que tampoco es posible que esos hechos queden en la impunidad.

El representante de los colonos señaló que es destacable la determinación del mandatario estatal al buscar la coordinación policiaca-militar para frenar los saqueos cometidos por personas que se dedican a hacer de las suyas.

No es posible que se hayan escudado en las inconformidades que hay contra el gasolinazo para cometer robos a comercios locales y empresas trasnacionales, lo cual dejó millonarias pérdidas económicas, añadió.

Afirmó que no es justificable que se dedicaran a saquear todo tipo de negocios y muchos menos que hayan puesto en situación de miedo a la población, porque hasta corrieron el rumor que posteriormente seguirían con los domicilios.

Unda Castañeda indicó que antes de la llegada de los cuerpos policiacos de veía el miedo reflejado en las personas que transitaban por las calles de Tapachula al ver como se cometían los actos de rapiña y porque no se sabía que iba suceder una vez que terminaran de atracar a los comercios.

“A nombre de la Sociedad Civil por un progreso de las Colonias, reconocemos la oportuna intervención del gobernador Manuel Velasco que estableció la actuación de la policía, coordinadamente con los cuerpos castrenses”, concluyó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

Esta nota fue publicada el día: 8, enero, 2017