Escalada de Precios en la Canasta Básica y Servicios por Alza del Combustible

Tapachula, Chiapas; 8 de Enero.- “Con el aumento de las gasolinas que hace el gobierno federal, trae consigo una escalada de precios en todos los artículos que consumimos y por eso se maneja que viene una inflación del 4 a 5 por ciento”, dijo Carlos Murillo Pérez, presidente de la CANACO-SERVYTUR Tapachula.

Añadió, “eso está bastante grave; pero nosotros como Cámara, consideramos que, independientemente del impuesto que se tenga que reducir para poder bajar los precios de los combustibles, también se debe reducir hasta un 30 por ciento a todos los ingresos de los legisladores”.

Enfatizó, “los Diputados y Senadores de la República, los Secretarios y Directores de Estado y por qué no, al propio Ejecutivo Nacional, Enrique Peña Nieto, se deben bajar todas sus percepciones económicas para destinarlas a estabilizar los precios de las gasolinas”.

Asimismo dijo, “reconocemos que si bien hay un gran malestar por el gasolinazo, descalificamos y reprobamos los destrozos y saqueos que se han dado en los últimos días en Tapachula, resto del Estado y todo el país, porque no es con actos violentos con los que se van a cambiar las cosas.

“Existe un hartazgo ciudadano por tantos aumentos, aunque no se justifican los disturbios, el Poder Ejecutivo Nacional y el Legislativo deben darse cuenta que no nos estamos chupando el dedo, porque la realidad es que también hacen faltas empleos. El gasolinazo afecta a todos”, subrayó. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

Esta nota fue publicada el día: 9, enero, 2017