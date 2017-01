Atiende Hacienda a los Afectados por Disturbios; Empresarios de Tapachula Exigen Seguridad

Tapachula, Chiapas; 9 de Enero.- Los representantes de las Cámaras, sectores productivos, comerciantes establecidos y empresarios afectados por los disturbios de los últimos días en Tapachula, exigieron a las autoridades de los tres niveles de Gobierno, se apliquen castigos severos a los responsables y se pongan en marcha estrategias que garanticen la seguridad en el municipio.

Reunidos en la Sala del Cabildo del Ayuntamiento local, los empresarios acudieron a exponer la problemática por la que atraviesan derivado de los actos de vandalismo perpetrados.

El acto estuvo encabezado por el secretario de Hacienda del Estado, Humberto Pedrero, así como del senador Luis Armando Melgar; el diputado federal Enrique Zamora Morlet, y el alcalde Neftalí Del Toro Guzmán.

Horas antes, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, le había dado instrucciones a Pedrero para que pusiera en marcha de inmediato una mesa de atención para los empresarios afectados.

A ese esfuerzo se sumaron el Senador y el Diputado federal, quienes coincidieron en que como representantes del pueblo, asumen su responsabilidad en la búsqueda de soluciones.

Sin embargo, la reunión se tornó ríspida porque los tapachultecos expresaron el malestar que han guardado por mucho tiempo sobre el abandono de parte de la Federación.

“El Gobierno Federal nos dejó morir solo a los tapachultecos por más de 24 horas, no hubo apoyo al cuerpo de seguridad local y la sociedad sufrió las consecuencias”, dijo Fidel Gómez, representante de la Canacintra en la región.

Advirtió que por los destrozos orquestados por un grupo de jóvenes, provocarán en los próximos días desempleo y, de no haber un respaldo financiero y una estrategia en materia de seguridad, también habrá un severo daño económico a la frontera sur.

Por su parte, Carlos Murillo Pérez, dirigente de la Canaco local, lamentó que los protocolos de seguridad hayan fracasado y que las fuerzas armadas hayan tardado mucho tiempo para intervenir y restablecer el orden.

Recalcó que el Gobierno Federal desde hace 20 años sólo envía recursos económicos para los sueldos de unos 300 policías por turno en Tapachula, cuando se requiere de por lo menos 800 elementos.

Dijo que el reforzamiento de la Gendarmería solamente es un paliativo temporal, porque en unos días los moverán a otras regiones del país y con ello la frontera sur volverá a quedar desprotegida.

Se dio a conocer también, que desde hace un año las autoridades han solicitado al Gobierno Federal la presencia de la Gendarmería, pero que se han olvidado del Soconusco.

Uno a uno los presentes fueron narrando las horas de pánico e indefensión que vivieron por ese grupo de jóvenes, de quienes dijeron, era visible que estaban bien organizados y dirigidos por alguien.

Ante ese coraje, dieron a conocer que ya hay una propuesta de solicitar a las fuerzas armadas que les conceda los permisos para portar armas.

De nada sirven los estímulos fiscales y los apoyos si no se aplican medidas permanentes de seguridad y castigue ejemplarmente a los vándalos y a los autores intelectuales, dijeron.

Recordaron que éste es el segundo caso de vandalismo en contra del comercio establecido en Tapachula en menos de cuatro meses, ya que un suceso similar se vivió en la noche del 15 de Septiembre.

Ahí aprovecharon para señalar que en aquella ocasión, el gobernador había instruido al secretario de Economía, Ovidio Cortazar, a que atendiera y apoyara a los afectados, pero que después de haber cumplido largos y engorrosos trámites administrativos, aún siguen esperando la ayuda.

Algunos afectados revelaron que durante el fin de semana, cuando ocurrieron los saqueos, tuvieron coordinarse con sus vecinos y familiares para hacer frente a golpes a los saqueadores, “pero lamentablemente habían muchas jovencitas, menores de edad y señoras en actos vergonzosos de rapiña”.

Abundaron que han proporcionado foto, videos y otras pruebas de quienes participaron en los disturbios del 15 de septiembre y los de éste fin de semana, pero que no ha habido buenas respuestas.

Otro empresario dijo que no presentó su denuncia porque se percató que policías estaban participando en los saqueos y que teme por su vida y la de sus familiares.

Los hoteleros confirmaron que la ocupación, que hasta entonces era cercana a su máxima capacidad, cayó por debajo del 20 por ciento, y en muchos casos se reportan completamente vacíos.

El esfuerzo de atraer a los visitantes nacionales y extranjeros, indicaron, había costado muchos años y la colaboración de la iniciativa privada, “porque el secretario de Turismo, Mario Ubence, canceló toda promoción del Soconusco y esos recursos los enfocó a los lugares donde tiene sus hoteles”.

Otros opinaron que aún cuando haya incentivos fiscales, la ayuda no solucionará sus problemas y para ello, un representante de tiendas de conveniencia, informó que en siete de ellas sufrieron saqueo y destrucción total y que se requieren de al menos 15 millones de pesos para volver a iniciar.

El gerente de una tienda departamental ubicada al sur de la ciudad, indicó que es muy probable que ya no vuelvan a abrir en Tapachula, “porque no hay las garantías de seguridad para hacerlo”.

Hubo quienes opinaron que el Mando Único de Seguridad ha sido un fracaso en Tapachula, porque no hay resultados positivos y ahora hay que esperar que desde atrás de un escritorio en Tuxtla Gutiérrez, un funcionario de segunda dé las instrucciones para poder actuar.

En términos generales, agradecieron la disposición de Velasco de apoyarlos para afrontar el problema que les dejaron los disturbios, aunque insistieron que antes de todo, debe haber seguridad.

En su oportunidad, Melgar Bravo indicó que habían solicitado al Gobernador que se llevara a cabo esa reunión con los empresarios lo más pronto posible, y que el mandatario respondió inmediatamente a ese llamado.

“No venimos a un acto de proselitismo sino a conocer de cerca lo ocurrido y buscar de manera conjunta las soluciones. Venimos a dar la cara y plantear respuestas reales, sin mentiras, en donde se puedan emplear acciones en la medida de las posibilidades y ver para adelante”, recalcó.

En tanto, Zamora Morlet ratificó el compromiso de presentar en las próximas horas un Punto de Acuerdo en el Congreso de la Unión para que el Gobierno Federal modifique el impuesto que se les cobra a los combustibles por cada litro vendido, para la reducción de los precios de la gasolina, que ese ha sido el problema de fondo de todos los disturbios ocurridos en el país desde el 1º de enero, cuando subieron las tarifas.

Señaló que ha hecho un llamado a todos los legisladores federales para que se sumen a esa causa, pero reconoció la resistencia de algunos partidos políticos que impiden pase su propuesta.

Dio a conocer además que está participando en una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación, porque considera que los niveles de inseguridad en el Soconusco se incrementaron desde el inicio de las operaciones del Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) No.15, ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán.

La Federación, recalcó, tiene muchos pendientes con la frontera sur y puso como ejemplo la construcción de la nueva Terminal de Abastecimiento y Reparto (TAR) de Pemex en Puerto Chiapas, “la cual desde el año pasado es un elefante blanco o un monumento de cómo se tira el dinero”.

Reconoció que tiene un compromiso moral con Tapachula, “porque aquí nací, crecí, vive mi familia y tenemos nuestro patrimonio, y por ello todo lo que le pasa al municipio nos duele”.

Al concluir la reunión, el Secretario de Hacienda se tomó su tiempo para hablar con cada uno de los afectados y ofrecerle esquemas de apoyo, en tanto llegan otros beneficios, en los que se incluiría a los que tuvieron daños durante el 15 de septiembre del año pasado. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

Tapachula, Chiapas a 9 de enero .- El presidente, Neftalí Del Toro Guzmán acompañado del secretario de Hacienda de Chiapas, Humberto Pedrero Moreno y los Legisladores Federales, Luis Armando Melgar Bravo y Enrique Zamora Morlet, sostuvo una mesa de atención con los micro, pequeños y medianos empresarios que se vieron afectados económicamente por los recientes sucesos acontecidos en la ciudad.

Las autoridades escucharon el sentir, y evaluaron las ideas, propuestas y proyectos que tienen los empresarios y comerciantes para reactivar la economía del centro la ciudad misma que beneficia el turismo de la zona.

Del Toro Guzmán agradeció el apoyo del Gobernador, Manuel Velasco Coello por su presencia y apoyo a Tapachula, un claro ejemplo, es el anuncio del programa “Por un Tapachula Seguro”, el cual refuerza el trabajo que ya viene realizando el Mando Único.

“Tapachula es una prioridad para nuestro gobernador, él personalmente describió el esquema de seguridad del cual hoy forma parte nuevamente la Gendarmería; además esta mesa de diálogo con el secretario de Hacienda, Humberto Pedrero es una indicación para enriquecer la confianza de los empresarios y que tengan la certeza de que se les apoyara” mencionó.

Por su parte, el secretario de Hacienda de Chiapas, Humberto Pedrero Moreno agradeció la franqueza de las ideas de los empresarios y comerciantes “Se buscaran todas las opciones para poder apoyarlos, juntos evaluaremos las propuestas que mejor les favorezca, el Gobernador Velasco está interesado en saber y conocer los resultados de esta mesa, por lo que tengan la seguridad y confianza de que sus voces han sido escuchadas y que se cumplirán los proyectos que tracemos juntos”, indicó.

A esta mesa de análisis económico se sumaron los representantes de COPARMEX; PROCENTRO; CANACINTRA; CANACO; Grupo VAROCH; asociación de Hoteleros y los afectados. Comunicado de Prensa

