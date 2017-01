En 2017 se Incrementarán las Auditorías del SAT

*Están en la mira quienes nunca han rendido declaración fiscal.

Tapachula, Chiapas; 10 de Enero.- Para 2017 si bien es cierto que no hay un incremento en las tasas de impuestos, se cumple el objetivo del gobierno federal, de empezar a incrementar los ingresos tributarios, afirmó el contador José Alberto Zamora Díaz, director de Zamora Díaz y Asociados Contadores Públicos y Auditores.

Señaló que lo anterior es derivado de la implementación de la contabilidad electrónica que a partir de los años 2014 y 2015 ha venido evolucionando “y nos ha metido en un ritmo más disciplinado en cuanto al cumplimiento de las obligaciones fiscales, sin embargo, la autoridad tiene la sartén por la mango porque conoce perfectamente las operaciones de cualquier contribuyente”.

Indicó que de los más de 58 millones de contribuyentes inscritos en el RFC, están perfectamente identificadas cada una de las operaciones que realizan, con quién las realizan, cómo las realizan, si se simula o no se simula.

En 2017 lo que el SAT hará es la implementación de la auditoría electrónica, mediante el buzón tributario va a empezar a fiscalizar y a determinar contribuciones omitidas. Mucha gente desconoce qué es el buzón tributario y qué es la auditoría electrónica, estaban acostumbrados que a su negocio o al domicilio fiscal llegara una persona, se identificara e indicara que iba a realizar facultades de comprobación.

Para este año ya no será así, habrá que estar verificando el buzón tributario y cuidar que se de cumplimiento a lo que la autoridad esté mandando a pedir vía electrónica, e indicó que quienes no estén asesorados que se acerquen a un especialista actualizado en los temas de contribuciones.

Por desconocimiento, muchos contribuyentes han caído en omisión. A una persona que le piden su RFC para expedir una factura porque le van hacer el pago de un servicio, le generan sus claves, su contraseña y su firma electrónica, le genera la factura y se olvida que al inscribirse le están generando obligaciones que las va a tener mes a mes. Son declaraciones mensuales aunque no se esté generando una facturación.

Le han tocado contribuyentes que se dieron de alta en 2014 y generaron dos facturas y ninguna declaración, dijo, y al revisar en el portal del SAT ya generaron requerimientos y multas por no haber presentado sus declaraciones, el problema es que cuando les hacen el trámite no les dan la asesoría correspondiente.

Manifestó que hay contribuyentes que tienen acumuladas multas hasta por 120 mil pesos, es decir le requirieron sus obligaciones de Impuesto Sobre la Renta, el IVA y como no las presentó ya tiene una multa de 2700 pesos por mes, por doce meses ya son más de 30 mil pesos, más el incumplimiento de la declaración informativa a la que se está obligado por tener una actividad, cuya multa va de los siete mil a los cincuenta mil pesos, dependiendo el rango en el que lo haya ubicado la autoridad, pero si fuera la multa de 7 mil pesos por doce meses, son más de 84 mil pesos por no presentar esa declaración mensual.

Dijo que para evitar todo eso, hay que empezar a preocuparse y buscar una solución para evitarse mayores problemas. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

