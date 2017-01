Se Desplomaron Ventas a un 60 por Ciento en las Carnicerías

Tapachula, Chis.; 10 de Enero.- “Las ventas en las carnicerías andaban bajas y con esto del exagerado aumento en el precio de las gasolinas, fue mayor la caída del poder adquisitivo de los salarios, se desplomaron nuestras ventas a un 60 por ciento y con más aumentos de combustibles que vienen, iremos a la ruina”, dijo José Andrés Ruiz Romero.

El declarante, presidente de la Asociación de Tablajeros de los Mercados de Tapachula, añadió, “además hay escases de dinero, nuestra economía está totalmente mal y el gasolinazo nos ha venido a dañar en carnicerías y a todos los sectores.

“Varios compañeros con este tipo de negocio han tenido que cerrar y se están dedicando a otra cosa. Un servidor de tener 3 carnicerías, ya cerré dos, porque no podemos sostener las carnicerías ante las ventas que se desplomaron más al iniciar el año.

“Con los últimos aumentos de la gasolina, gas, electricidad y lo que viene, la población ha perdido mayormente su poder adquisitivo, situación difícil que les impide surtir su canasta básica, de carnes ya ni hablar, por eso apenas sobrevivimos”, expresó.

“Con el gasolinazo, dijo, también se están perdiendo empleos porque yo al tener 3 carnicerías tenía que pagar a mis trabajadores el seguro social, todas sus prestaciones, y si no hay ventas, no aguantamos, por eso me quedé sólo con una que atiendo con mi familia”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

Esta nota fue publicada el día: 11, enero, 2017