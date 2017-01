Mayor Coordinación Para Emergencias en el C-4

Jorge Gutiérrez Franco, presidente del COCOPARCI.

* Para Racionar Combustible.

Tapachula, Chis., 11 de enero.- “Muchas veces la ciudadanía culpa de ineficaz al sistema telefónico de atención a emergencias C-4, que recibe los llamados de auxilio; pero el C-4 es nada más el comunicador como en el caso de un de incendio que se llama a los Bomberos, en un accidente a la Cruz Roja, o en un asalto se llama a la policía”, dijo Jorge Gutiérrez Franco.

El declarante, presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana en materia de Seguridad (COCOPARCI), añadió, “no defiendo al C-4, pero si los Bomberos, Cruz Roja y la Policía, no llegan en su momento por no tener gasolina, no es culpa de los del C-4”.

Explicó, “el C-4 al recibir y enviar el aviso oportuno a las diversas instancias para que atiendan la emergencia como en Protección Civil, en donde por cierto se ve una colección de vehículos y sin embargo, a veces no tienen el personal adecuado y muchas unidades carecen de gasolina”.

“Sucede que a los municipios les dieron ambulancias; pero no los recursos para preparar a una persona que va a manejar el vehículo de emergencias, porque cualquiera la puede manejar; pero necesitan estar los paramédicos que van auxiliar a un lesionado”, agregó.

Añadió, “todo es un problema estructural, porque no consiste sólo en enviar una ambulancia o patrulla a los llamados de emergencia, sino que se debe de aprovechar tanto el personas con el que se cuenta, como la gasolina con la que se dispone para atender los llamados de emergencia, por lo que los elementos deben estar preparados para dar un servicio eficaz, coordinados para ser efectivos”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

