CANACINTRA Lamenta Lenta Respuesta de Autoridades en los Saqueos

* Empresas a Punto de la Quiebra.

Tapachula, Chis.; 13 de Enero.- “Por los pasados disturbios, principalmente en el centro de la ciudad por el gasolinazo, las policías federales y demás involucrados en la seguridad pública no actuaron de inmediato”, expresó, Fidel Carlos Gómez López, presidente de la Delegación Tapachula de la CANACINTRA.

Abundó, “según las autoridades necesitaban esperar la orden de la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México para actuar, y fue bajo el argumento de que son cuestiones institucionales, mientras estimamos que las pérdidas con destrozos y saqueos superan los 80 millones de pesos entre los comercios locales y las cadenas nacionales”.

Subrayó, “con ello, lo que se demostró fue la gran debilidad que tenemos en esta zona ante la delincuencia y que realmente se convirtió en organizada por la manera en que actuó, entonces, eso va a dar mucho qué pensar para que alguien quiera venir a invertir a Tapachula, a nuestra región”.

Reiteró, “es triste que al día de hoy todavía no se vea solución al apoyo ofrecido por la afectación que tuvo el comercio y empresas del centro de la ciudad con el saqueo y violencia por el gasolinazo y ni siquiera el Gobierno cumpla con lo ofrecido por afectaciones del 15 de septiembre del año pasado”.

Insistió, “es lamentable la respuesta tardía de los 3 niveles de Gobierno porque ha ocasionado el cierre de empresas, por lo que responsabilizamos de las pérdidas a las instancias gubernamentales y por todos los desempleos que provoque.

“muchas empresas en esta crítica situación han preferido irse de Tapachula y otras operan a un 50 por ciento, por lo que nuestra Cámara hace responsable a los órganos encargados de la seguridad pública, y como seguirán las alzas de combustibles, podrían repetirse actos violentos si las autoridades no dan soluciones concretas”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

Esta nota fue publicada el día: 14, enero, 2017