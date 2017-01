Derogación de Ley de “Pies Secos…” Deja Varados a Cubanos en Chiapas

Tapachula.- Un grupo de aproximadamente 300 cubanos que se encuentran varados a la espera de que les den el salvoconducto para que puedan continuar su viaje a Estados Unidos protestaron ayer por la eliminación de la política conocida como Pies Secos, Pies Mojados, y pidieron al presidente Enrique Peña Nieto les agilice el trámite, puesto que llevan más de 20 días esperándolo.

“Cuba es la prisión más grande del mundo, en donde no hay libertad, ni democracia, ni respeto a los derechos humanos, por eso le pedimos a Barack Obama que nos deje entrar, sólo queremos trabajar”, señalaron las personas. Ellas realizan el trámite de salvoconducto en la oficina local del Instituto Nacional de Migración (INM).

Hombres y mujeres, algunos quienes viajan con niños y adolescentes, externaron su tristeza por la eliminación de la política que daba un trato preferencial a los cubanos que lograban llegar a Estados Unidos.

“No queremos regresar a Cuba, no tenemos nada, ni casa, hemos vendido todo. Si nosotros regresamos, que Dios quiera que no suceda eso, no tenemos nada”, externó con preocupación Joanis Sosa Mora.

“Estamos muy decepcionados con la decisión que tomó [Barack] Obama, nosotros hemos pasado miles de cosas malas para llegar a México y ahora nos viene con la noticia de que no podemos pasar a Estados Unidos”, dijo.

Explicó que salió de Cuba por la ciudad de Guyana a Brasil, de ahí a Perú y posteriormente decidió entrar a Ecuador y seguir a Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y entrar a México por la frontera de Tecún Umán, Guatemala. “Nos hemos quedado fríos con la noticia, que faltando ocho días de entregar la presidencia, Obama nos haya hecho eso”, declaró.

Para la fisicoculturista Daimy Suárez, el bajo salario que perciben los cubanos es la principal causa de la emigración, además de que no hay libertad de expresión y tampoco hay respeto a los derechos humanos. Indicó: “Los cubanos no son narcotraficantes, drogadictos, ni delincuentes”.

Daimy Suárez afirmó sentirse triste y enojada a la vez con la decisión que tomó el presidente de la Unión Americana de cancelar la normativa.

Los cubanos se congregaron en la Subdelegación de Regulación Migratoria para protestar por la cancelación de la política conocida como Pies Secos, Pies Mojados y demandaron al gobierno de México que agilice el trámite de salvoconducto, que les permita continuar su viaje a la frontera con Estados Unidos.

Dijeron que no quieren causar problemas, puesto que sólo necesitan el papel para continuar su camino. Exigieron al gobierno de Estados Unidos reconsiderar la suspensión de la normativa, porque la persecución y represión todavía se sigue practicando bajo el gobierno de Raúl Castro.

Un alto funcionario del INM, quien pidió no revelar su identidad, dio a conocer que más de 500 cubanos se encuentran en México a la espera del documento que les permita continuar su viaje a la Unión Americana.

Aseguró que no hay orden para suspender el trámite del salvoconducto a los cubanos que se encuentran en esta localidad. El director del Centro de Dignificación Humana en Tapachula, Luis García Villagrán, dio a conocer que en 2016, el INM benefició con la expedición del salvoconducto a más de 100 mil cubanos que viajaron a territorio estadounidense.

Declaró que hay 2 mil isleños esperando el documento que les permita continuar su viaje a la frontera norte. Abundó que Luis Adrián Castellano, subdelegado de Regularización Migratoria del INM, se comprometió a entregar para el próximo lunes medio millar de salvoconductos que ingresaron al sistema, así como 180 que están en trámite. El activista indicó que México continuará brindando los salvoconductos a cada uno de los isleños que estén arribando a Chiapas, porque no ha cambiado su legislación, pero ahora será la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) la que se verá inmiscuida en atender a los cubanos.

INM no da salvoconductos. Consultado por EL UNIVERSAL, el INM aclaró que no otorga salvoconductos. Informó que los isleños que se encuentran en sus estaciones migratorias están en proceso de reconocimiento de nacionalidad. Si en 15 días las autoridades de Cuba no brindan éste, México les otorgará un oficio de salida para que en 20 días regularicen su situación migratoria o salgan de territorio mexicano. Si Cuba reconoce su nacionalidad, se les brindará a ellos su retorno asistido. Sun

