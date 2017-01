En Espera de Apoyos Comerciantes de Procentro

* Afectados por Saqueos en el Centro

Tapachula, Chiapas; 14 de Enero.- “Con el gasolinazo, la destrucción y saqueos al comercio del centro, a los supermercados, el Gobierno ofreció apoyo; pero ya pasan los días, no vemos nada claro y efectivo”, dijo César García, presidente de la asociación de comerciantes del centro denominada PROCENTRO.

“Increíble pero cierto, hay más falta de voluntad que de efectividad de los comisionados gubernamentales, ya que hubo una minuta de trabajo para resolver de inmediato los problemas por los que atravesamos en este sector productivo y hasta el momento todo está en promesas”.

Puntualizó, “no es un dinero regalado, sino un crédito que nos va a otorgar el Gobierno. Entendemos que así es la logística, pero los funcionarios también deben entender que hubo una grave afectación para nosotros los comerciantes y empresarios del centro”.

Abundó, “por nuestra insistencia y necesidad que tenemos y que veníamos arrastrando, de una reactivación económica real, nos anunciaron que en unas 2 semanas podrían darse los apoyos para los afectados, pero existe la desconfianza del sector productivo”.

Recordó, “ya padecimos la afectación por las obras realizadas en el centro en el 2014, en ese entonces se firmó un compromiso y el Gobierno Estatal autorizó darnos apoyos crediticios; eso fue en octubre de hace más de 2 años. Así también, hubo desmanes el 15 de septiembre pasado y ahora por los disturbios de los días 5 y 6, y sin embargo esos apoyos siguen pendientes”.

“Lo último que nos afectó más fueron los actos vandálicos que ocurrieron no sólo en Tapachula, sino también en otros municipios de Chiapas y del país, no es algo que se pueda ocultar ante los ojos de la población, por eso la Secretaría de Hacienda Estatal prometió ciertos apoyos, afirmando que serían entregados a la brevedad”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

