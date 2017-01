Ganaderos se Pronuncian por Reactivación del Sector

* Denuncian Abandono de la SAGARPA.

Tapachula, Chiapas; 14 de Enero.- “Cada día el sector ganadero está de mal en peor, de por sí la situación estaba crítica y ahora todos los aumentos nos llevarán a una situación precaria, lo cual no tendrá fin mientras el Gobierno Federal nos siga oprimiendo más y más”, afirmó el presidente de la Asociación Ganadera Local General Emiliano Zapata de Tapachula, Berzaín Mejía Rubio.

Añadió que el gasolinazo los impacta debido a que cada día los insumos que el ganado consume son mucho más caros, de por sí las instituciones encargadas de atender al campo, al sector y ganadero les están quedando mal.

El dirigente manifestó que a la fecha no les han cumplido con el pago del PROCAMPO y del PROGAN, para apoyar al sector, correspondiente al 2016, a esto se debe agregar la reducción al presupuesto para atender los diversos programas para el 2017, definitivamente no cree que la situación mejore.

De PROCAMPO les adeudan aproximadamente 800 pesos por hectárea para el sector ganadero, y de PROGAN 400 pesos por cada vientre.

Calificó de preocupante el abandono al campo y dijo que esto los va a llevar a la bancarrota, toda vez que el Gobierno Federal los está golpeando a causa de las malas políticas implementadas desde el escritorio hunden al sector productivo.

Mejía Rubio añadió que lamentable el gasolinazo es el tiro de gracia para la ganadería del sector social, “como dirigente no estoy de acuerdo y refuto enérgicamente esa decisión de aumentar el precio al combustible, exijo a los legisladores que ya se pongan a trabajar por el bien del pueblo, no contra él, porque de continuar estos aumentos no se ve un programa alentador para el 2017, porque cada día nuestro ganado vale menos, cada día los insumos son más caros, cada día estamos peor”.

Los recursos que les adeudan sirven para mantener al ganado en buen estado de salud y para prevenir enfermedades, para desparasitar y vitaminar, por lo que acudieron a las oficinas del Distrito 08 de SAGARPA donde les informaron que no hay presupuesto y no hay para cuando se los vayan a pagar. EL ORBE/ Rodolfo Hernández González

