Urgen a Secretaría de Fomento Económico Apuntalar Proyectos

* Empresarios del Centro.

Tapachula, Chiapas; 15 de Enero.- El secretario de Fomento Económico y Desarrollo Empresarial Municipal, Jorge Eduardo Elorza Argueta, nada ha hecho en la promoción y fortalecimiento de empresas en la localidad, afirmó el comerciante Raúl González.

Afirmó no estar en contra de la juventud, pero que la actual administración está llena de jóvenes que carecen de proyectos que traigan beneficios a Tapachula, sus apellidos de familias que han destacado en la región no son ninguna garantía de mejora.

Elorza Argueta debería de reunirse con los empresarios de Tapachula que manejan el capital, los que pesan económicamente e invitarlos a que hagan proyectos. “Como Secretario de Desarrollo Económico Municipal debe de pedirle al presidente municipal Neftalí Del Toro Guzmán, que dice querer lo mejor para Tapachula, impulsar los proyectos para la generación de fuentes de empleos”.

Es decir, como autoridad municipal también debe dar apoyo a las zonas donde se vayan a desarrollar los nuevos proyectos, metiéndoles drenaje, agua, electrificación, con tal de que se instalen las nuevas empresas para generar empleos, todo se puede, siempre y cuando haya la voluntad gubernamental.

Urgente Apoyar a Pequeños Comercios Afectados por Vandalismo.

Otra forma sería impulsar a los empresarios pequeños, aquellos que fueron afectados por el vandalismo. A OXXO, a Salinas y Rocha y otros no necesitan que se les apoye, ellos ya saben qué hacer y cómo resolver sus problemas, quienes sí necesitan respaldo son Cultura del Rock, Casas de Novias Mayra, Darío, ahí es donde entra la intervención del Secretario de Fomento Económico y Desarrollo Empresarial Municipal, quien debe ponerse a trabajar, pero con hechos reales.

González indicó que el dinero tiene un valor, pero el Gobierno del Estado tiene a Banchiapas, por lo que se deben solicitar los recursos en forma de créditos, haciéndoles ver que la tasa de interés en cualquier banco anda en los 18 al 20 por ciento, mientras que a ellos que se les consiga al diez por ciento, dando con una garantía.

Lamentó que a Elorza Argueta no le ha caído el veinte de la responsabilidad que tiene en Tapachula, por lo que lo exhortó a promover y trabajar con organización, orden y administración.

También propuso crear actividades que le den vida al centro de la ciudad, por ejemplo, presentando un artista de renombre, la gente llegará al espectáculo y aprovechará para ver lo que se vende y comprará, eso reactivará la economía, pero mientras el funcionario esté cómodamente en su oficina, no habrá avance. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

Esta nota fue publicada el día: 16, enero, 2017