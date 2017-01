Fuerzas Federales Deben Estar por Tiempo Indefinido: Cocoparci

Tapachula, Chiapas; 17 de Enero.- A unos días de los hechos violentos provocados por el vandalismo, la población y el sector empresarial están bastante sensibles, por lo que se hace necesario que las fuerzas federales se queden por tiempo indefinido en la ciudad, afirmó el presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública en Tapachula (Cocoparci), Jorge Gutiérrez Franco.

Se hace necesaria la coordinación de las policías de los tres niveles de Gobierno, toda vez que la delincuencia está organizada y trabaja a diario.

“Todos los municipios fronterizos están en una zona muy porosa, por ahí pasa todo, por lo que se necesita de una permanente vigilancia para que haya tranquilidad entre la población”, añadió.

Es necesario que la Gendarmería permanezca en la región, pero también es prioritario que la Policía Municipal y Estatal reciban capacitación e indicó que en esta ciudad funciona un centro de adiestramiento que no debe desperdiciarse para actualizar a los agentes.

Los recursos federales vienen precisamente para preparar y capacitar a los policías, los cuales se deben aprovechar al máximo en beneficio de la población, señaló.

Reiteró su llamado para que la vigilancia incluya a todas las colonias, no pueden las autoridades dejar abandonados esos sectores donde la población necesita el combate a esa problemática e indicó que afortunadamente se cuenta con los policías federales que vienen a fortalecer las acciones por la presencia de hechos delictuosos.

Gutiérrez Franco manifestó que ciertamente la Presidencia Municipal es la principal obligada a brindar seguridad a los ciudadanos, pero cuando los medios económicos y humanos son insuficientes, debe de existir la coordinación, pero reiteró que no se desatienda a las colonias porque es ahí donde surgen las células delincuenciales.

Censo del Inegi Fuera de la Realidad.

Los recursos federales que son enviados para los municipios se basan en el número de habitantes, lamentablemente de acuerdo con el último censo del INEGI de hace más de ocho o diez años, el cual indica que hay 300 mil habitantes en Tapachula, cuando en la realidad ya hay más de 800 mil habitantes, por lo que urgió la necesidad de que los datos sean actualizados.

Apenas hay un promedio de 400 policías en dos turnos, cuando lo viable es que hubiera entre mil y mil quinientos agentes de acuerdo con el número real de habitantes que tiene la ciudad, dijo.

La Población Detiene y Golpea a Delincuentes.

Respecto a que durante los últimos días la población ha capturado a sujetos sorprendidos cometiendo robos y han estado a punto de ser linchados, precisó que las autoridades deben actuar de manera constante, sobre todo para evitar que los ciudadanos que ya están hartos de la inseguridad, pretendan tomar justicia por mano propia.

No es posible agregar más violencia a la que ya existe, por lo que se hace necesario respetar las leyes, pero debe existir el compromiso de las autoridades de brindar la seguridad que los habitantes necesitan, señaló.

Deben Mejorar Salario y Alimentación de los Policías.

Se pronunció porque las autoridades mejoren los salarios, la alimentación, uniformes y servicios médicos de los policías, porque si no existe una dignificación de la policía, principalmente de la municipal, cómo se les va a exigir que cumplan debidamente cuando están mal atendidos por el Gobierno.

“Mientras no se dignifique al policía, definitivamente no se le podrá exigir que cumplan en un ciento por ciento en sus funciones si nosotros como sociedad no exigimos que el Gobierno les de las participaciones que en realidad deben existir o como lo hay en otros Estados, porque no es posible que hayan policías de primera y policías de segunda en cuanto a sus salarios se refiere”, añadió Gutiérrez Franco.

La población también debe de cumplir con sus funciones, para que haya justicia social y seguridad e indicó que tampoco es válido que intenten cometer justicia por propia mano porque eso también es violencia y no es posible convertirse también en un delincuente, concluyó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

