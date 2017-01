Exigen Suspender Construcción del Albergue Para Migrantes

Exigen Suspender Construcción del Albergue Para Migrantes

Tapachula, Chiapas, 18 de enero.- Habitantes de colonia Las Américas, al norponiente de la ciudad, exigieron que el gobierno deje de darle largas a su solicitud de que sea suspendida la obra de remodelación de una casa habitación donde funcionará un albergue para migrantes.

Señalaron que no discriminan a las personas migrantes, pero lamentablemente ese tipo de lugares genera inseguridad y prueba de ello es el albergue Belén que funciona en la colonia San Antonio Cahoacán, donde hay asaltos, robos y hasta se han cometido asesinatos.

En representación de los colonos, Dulce Estrella Gerardo Cancino, explicó que ni la autoridad municipal ni la estatal quieren suspender la obra a pesar de los argumentos sustentados de la población, que fueron presentados a través de un escrito en el mes de septiembre del año pasado.

Dijo que el funcionario Martiniano Reyes, del ayuntamiento, nunca les dio respuesta, posteriormente entregaron otro documento a Carlos Esquipulas Juárez Mejía, que es el secretario municipal, pero solo ha habido un peloteo y ninguna solución.

En la obra trabajan como albañiles puros centroamericanos, los cuales le faltan el respeto a niñas, jovencitas y hasta a las amas de casa, además de que se ponen a fumar mariguana en la vía pública, los cuales se sienten protegidos por el sacerdote Guillermo Nieto que pretende que este albergue sea un negocio familiar, en el que participan como coordinadores Jefri “N” y su mujer Keyla Bravo.

“Le informamos a funcionarios de la ONU que no tenemos nada en contra de los migrantes, pero sabemos que nueve de cada diez vienen a delinquir, por lo que no queremos ese albergue y tampoco nos explicamos por qué Protección Civil ha permitido la construcción, si a nosotros nos querían quitar la escuela primaria con el argumento que la colonia Las Américas se encuentra en zona de riesgo después del paso del huracán Stan”, explicó.

Hace unos meses cuando les entraron a robar a la citada escuela tampoco les permitieron subirle más a la barda con el mismo argumento y no se explican por qué los que hacen negocios con los migrantes si tienen más derechos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

