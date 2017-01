SCT Solapa Alza al Pasaje en el Transporte Federal

Tapachula, Chiapas, 18 de enero.- Como se ha vuelto común, a “rio revuelto, ganancia de pescadores”, ya que a raíz del gasolinazo, de manera arbitraria el transporte federal le incrementó cinco pesos al pasaje, en agravio de la economía de la población, denunció Fernando Unda Castañeda, presidente de la organización “Por un Progreso de las Colonias, A. C.”.

Dijo que se entrevistó con el jefe del departamento de la SCT en Tapachula, Miguel Ángel Ortega Jiménez, con la finalidad de saber si existía el fundamento legal si los del transporte federal tenían la facultad de aumentar el precio al pasaje, sobre todo porque el gobernador del estado con tal de que no se vea afectada la economía de la población había anunciado que no aumentaría el pasaje en el transporte urbano.

“La respuesta que nos dio el funcionario de gobierno federal fue que el transporte en Chiapas está liberado y con ello los concesionarios están en la libertad de aumentarle al pasaje, porque existe la oferta y la demanda”, añadió en la entrevista en la que estuvo acompañado de la presidenta del Consejo de Vigilancia, Leticia Bravo López.

Unda Castañeda manifestó que investigó a fondo y se enteró que lo único que está liberado es la prestación del servicio, es decir si un grupo de personas forma una empresa y reúnen los requisitos, la SCT puede otorgarles el permiso correspondiente, lo que no está liberado es el precio del pasaje, el cual sólo puede ser determinado por el director general de autotransporte federal, Adrián del Mazo Meza, así como la subsecretaría de autotransportes de la SCT.

Entonces, manifestó, lo que están haciendo es una forma mezquina con el contubernio del jefe del departamento de la SCT, toda vez que también deberían de haberlo acordado conjuntamente con el Gobierno del Estado, porque con el aumento están provocando problemas sociales.

Puso como ejemplo que en la ruta Tapachula-Huixtla-Tapachula, el pasaje costaba 19 pesos y desde el nueve de enero le aumentaron a 24 pesos. La misma situación ocurrió en otras rutas, por lo que hizo un llamado a autoridades de la SCT a nivel central para que intervengan y se dé una solución, por lo que ya presentó una queja. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

