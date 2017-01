Se Extienden los Bloqueos Carreteros a Combis Colectivas por el Incremento que Tuvo el Pasaje

Cacahoatán, Chis., 18 de enero.- Habitantes de los ejidos y cantones de este municipio, desde las 7 horas, realizaron bloqueos carreteros a las combis del transporte público que incrementaron el pasaje a más del doble, argumentando ésta medida por el alza del precio de las gasolinas.

La protesta que inició el martes por la mañana en el ejido Salvador Urbina, se extendió el miércoles a tramos carreteros de las comunidades de San Vicente, Unión Roja, Ahuacatlán, Guatimoc, Faja de Oro, El Carmen, 2 Mayo, Rosario Ixtal y hacia la cabecera municipal de Cacahoatán y Unión Juárez.

Los inconformes por el alza al precio del pasaje y de las gasolinas, subrayaron, “los transportistas desobedeciendo al gobernador Manuel Velasco, quien ha reiterado que no hay ni habrá incremento del pasaje y que se denuncie, ellos por sus pantalones lo suben a más al precio del pasaje”.

Asimismo quienes realizan los bloqueos al tiempo de afirmar que entre ellos no hay líderes ni nombres, sino que se manifiesta el malestar del pueblo y más cuando los choferes dicen que está autorizado por la SCT y portan un listado de nuevos precios del pasaje, éste no tiene sello ni firma oficial.

Indicaron, “sí sufrimos por no haber transporte; pero la mayoría están de acuerdo en la protesta contra el gasolinazo, por subirle al pasaje y crece el coraje porque ningún funcionario federal de la SCT, de la Secretaría de Transportes Estatal y ni del Ayuntamiento se acercan a dialogar para encontrar solución a la problemática”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

