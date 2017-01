Exportadores de Café no Temen a las Amenazas de Donald Trump

Tapachula, Chiapas; 19 de Enero.- Aun no repunta el café en la región, la producción está bastante dispareja, donde sí puede verse un poco de abundancia es en la zona de Amatenango, Montecristo, Jaltenango la Paz, afirmó el asesor de Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla San Isidro Labrador (ISMAM), Rigoberto Galindo Velázquez.

Tienen una estimación de producir 18 mil quintales de café orgánico, pero con 13 mil que obtengan pueden cumplir los 18 contratos que tienen con siete clientes del extranjero, dijo.

Con respecto a las exportaciones a Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio y con la amenazas que ha lanzado el presidente electo Donald Trump contra los países pobres, entre ellos México, este personaje ha dicho muchas cosas, pero falta que lo dejen hacer, sobre todo tomando en cuenta la posición de su Congreso.

No es lo mismo decir qué hacer, por lo que “nosotros seguiremos cumpliéndole a nuestro cliente en ese país que durante años ha adquirido el café orgánico, cuya venta viene a dar beneficio a nuestras familias en esta región chiapaneca”.

El también presidente suplente del Sistema Producto Café en Chiapas que preside Luis Anuario Herrera Solís, añadió que afortunadamente sus clientes en el extranjero están siempre del lado del productor y les han dado estímulos, entre ellos uno de Oregon, Estados Unidos, que en una ocasión les proporcionó un recurso para erradicar la roya, y los de Japón también les han otorgado estímulos, dándoles unos dólares más.

Galindo Velázquez manifestó que ISMAM vive gracias al mercado extranjero, toda vez que México no cuenta con mercado nacional y es poco el apoyo que reciben del Gobierno Federal a pesar de ser 189 mil productores que están prácticamente en el olvido.

Incremento a la Gasolina les Pegará en sus Gastos de Operación.

El gasolinazo les pega bastante fuerte porque cuentan con camiones que son utilizados para acopiar el café en 20 municipios del Estado, los viajes son largos y el gasto operativo va a ser bastante alto.

Se hace necesario, sostuvo, que los legisladores y gobernantes deberían de hacer propuestas para que se den estrategias y ya no sigan siendo golpeados los productores y la población en general, las clases desprotegidas son bastante afectadas, no así la clase política. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

Esta nota fue publicada el día: 20, enero, 2017