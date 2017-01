Vándalos Destrozan Baranda del Puente de San José El Edén

Tapachula, Chiapas; 19 de Enero.- Un verdadero peligro viven vecinos de los fraccionamientos Calpan y San José el Edén, pues el puente que los une fue destrozado por vándalos del lugar, sin que hasta la fecha haya sido reparado.

Al respecto, vecinos del lugar señalaron que el pasado 5 de enero, un grupo de personas plenamente identificadas y con domicilio en las colonias aledañas, destrozaron un Modelo Plus ubicado en la Calle Cedros, de los Laureles, y arrasaron con todo.

También arrancaron el barandal de protección del puente en la 28 Oriente, a la altura de San José el Edén, el cual es de gran utilidad ya que a pocos pasos del lugar hay una escuela primaria en ambos turnos, además, la misma se ha vuelto peligrosa por no contar con topes para obligar a los conductores a disminuir su velocidad.

En varias ocasiones han rescatado a personas con intenciones de quitarse la vida, debido a la baja altura de los barandales de protección, y ahora que no las hay, el lugar se vuelve más peligroso.

Desde que arrancaron dicho barandal, señalaron molestos los vecinos, llamaron a Protección Civil, quienes llegaron únicamente a acordonar el lugar argumentado que no existe las medios económicos para solucionar el problema, y todo quedó igual.

Molestos por la actitud de las autoridades, padres de familia manifestaron que responsabilizan directamente al actual ayuntamiento municipal de cualquier accidente que pueda ocurrir. EL ORBE/Martha Guillén

Esta nota fue publicada el día: 20, enero, 2017