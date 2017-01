Desde Tapachula Repatrían Primeros Migrantes Cubanos

* Tras Terminar Asilo del Gobierno Estadounidense.

Tapachula, Chiapas. Enero 20.—A unas cuantas horas de que el Gobierno de Estados Unidos reformó sus leyes para dar por concluido el programa “Pies Secos-Pies Mojados”, que permitía dar asilo a los cubanos que llegaran a esa nación, México repatrió a los primeros isleños.

La política de “Pies Secos-Pies Mojados” se aplicaba para los cubanos y significaba que si eran encontrados en el mar intentando alcanzar las costas de Estados Unidos no se les permitía quedarse en el país (pies mojados). Por el contrario, si tocaban suelo estadounidense se podían quedar (pies secos).

Eran pies secos, conocidos en inglés como dry foot, no sólo los cubanos que llegaban por mar, sino también los que se presentaban ante un oficial fronterizo llegando desde México, a los que se llamaba dusty foot o pies con polvo, porque se trata de una zona desértica.

También podían calificar como pies secos los cubanos que llegaban por avión a un aeropuerto de los Estados Unidos o alguno de sus territorios, como por ejemplo, Puerto Rico sin una visa válida y pedían asilo nada más llegar.

Es decir, pies secos se aplicaba los cubanos que llegaron ilegalmente a los Estados Unidos, esto es sin visa u otro documento válido para ingresar.

En el año fiscal 2016, que finalizó el 30 de septiembre, un total de 41 mil 500 cubanos llegaron a territorio estadounidense sin documentos para ingresar, pero fueron beneficiados por el ´programa. En octubre y noviembre hubo otros 7 mil.

Ahora, con la desaparición de “Pies Secos-Pies Mojados”, los cubanos deberán tener una visa para ingresar a los Estados Unidos. Un extranjero de esa nacionalidad que llegue a la frontera con Norteamérica sin visa y sea detenido, será regresado a Cuba.

Por todo ello, éste viernes el Instituto Nacional de Migración, informó que en cumplimiento a lo establecido por la Ley de Migración, fueron enviados desde el aeropuerto de Tapachula, 91 extranjeros de origen cubano a su país, luego de que autoridades de ese país brindaron el reconocimiento de nacionalidad de acuerdo a la memoranda de entendimiento y los acuerdos bilaterales establecidos entre ambos países.

Según la dependencia, tras su arribo al estado de Chiapas ocurrido en varias fechas, los 91 extranjeros de origen cubano que fueron presentados a la autoridad migratoria y que se encontraban administrativamente irregulares en territorio mexicano, fueron retornados a su país de origen en un avión de la Policía Federal, tras obtener el permiso de las autoridades de Cuba, para que la aeronave aterrice en la ciudad de La Habana.

En el retorno asistido, se envió a 20 mujeres y 71 varones, a quienes se les aplico el procedimiento migratorio vigente en la Ley de Migración de nuestro país.

Los extranjeros de origen cubano, fueron llegando a Chiapas en diferentes fechas con el propósito de obtener un oficio de salida, que les permitiera transitar libremente por territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos.

Ese oficio de salida, previsto en la Ley de Migración, es una medida de facilitación que se les brinda a los extranjeros que no tienen un reconocimiento de nacionalidad de las autoridades de sus países, y que les brinda la posibilidad de transitar durante 20 días legalmente por territorio nacional para que puedan regularizar su situación migratoria en México o salir del país.

Sin embargo el Consulado General de Cuba realizo el reconocimiento de nacionalidad de los 91 cubanos, aplicándose por parte de la autoridad migratoria mexicana la ley, llevando a cabo el retorno asistido. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

Esta nota fue publicada el día: 21, enero, 2017