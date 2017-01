Severas Necesidades Atraviesa la Preparatoria Tapachula

Tapachula, Chiapas; 20 de Enero.- Actualmente la Preparatoria “Tapachula” se encuentra con diferentes necesidades, y su infraestructura física presenta afectaciones, esto derivado de la falta de recursos económicos.

El director de la también llamada Prepa 1, Mario Antonio Toledo Sánchez, se deslindó de la decisión tomada por los Presidentes de los Comités de Padres de Familia de ambos turnos, sobre la supuesta aportación voluntaria que establecieron de 650 pesos.

Lamentó que su institución no haya recibido mantenimiento ante la falta de recursos económicos, así como de papelería, consumibles, teléfono, entre otras cosas, lo que afecta el desarrollo educativo, así como no tienen productos de limpieza.

Desde el mes de octubre del año pasado, explicó, las cuentas de la institución se agotaron y a partir de esa fecha no han podido sufragar las necesidades de la escuela, aún hay energía eléctrica pero ya no hay servicio telefónico, y podrían quedarse en los próximos días sin internet.

“No recibimos instrucciones de los directivos y tampoco se establecieron cuotas lo que además implica que se dejen de hacer algunas actividades como el no entregar las boletas de calificaciones de cada periodo porque no hay papelería, tinta, impresiones, mantenimiento del equipo de cómputo; lo mismo ocurre con los equipos de aire acondicionado, incluso con la imagen física de la institución” expresó Toledo Sánchez.

Puntualizó que el trabajo docente no ha mermado y el personal académico ha redoblado esfuerzos para que los resultados se reflejen en los alumnos, sin embargo, aunque inician los preparativos para los concursos de Física, Química y Matemáticas, pero es posible que no se participe y los alumnos dejen de representar no sólo a la escuela, sino al Estado, porque no habrá solvencia económica para respaldar estas olimpiadas del conocimiento. EL ORBE/Darinel Zacarías

Esta nota fue publicada el día: 21, enero, 2017