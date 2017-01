Crisis Afecta Producción de Cacao en la Región

Tuxtla Chico, Chiapas; 28 de Enero.- Ante la problemática que representa la plaga moniliasis, productores buscan rescatar el cultivo mediante la renovación con plantas mejoradas, afirmó el presidente de la Organización Cooperativa Alianza Cacao de este municipio, Vidal Ordóñez Ochoa.

A la par de ello, explicó, efectúan la poda y derriban los árboles que ya no sirven para dar paso a las nuevas plantas porque estos darán frutos mejorados.

Lamentó que en su desesperación, muchos de sus compañeros han derribado sus plantaciones en lugar alternativas de solución y lamentó la falta de apoyo de las autoridades de los tres niveles de Gobierno, porque tampoco han podido echar a andar sus instalaciones propias para poder realizar ahí sus plantillas para la renovación y ya no pagar renta.

La citada cooperativa que agrupa a 14 secciones ejidales cuenta con el apoyo de un grupo de ingenieros de Red Agroinnova, S. C. (RANCH), que les brinda asesoría técnica para la elaboración de sulfocálcio que utilizan para combatir la moniliasis, lo que les ha permitido mejorar un poco la producción y actualmente el kilogramo de cacao se comercializa en 46 pesos.

Otra problemática es que cuando las autoridades les han otorgado apoyos, como el fertilizante, se los entregan demasiado tarde y ya en nada beneficia a la producción.

Ordóñez Ochoa indicó que el cacao de Guatemala siempre ha sido una competencia porque les viene a bajar el precio, afortunadamente como el Quetzal está por encima de la moneda mexicana, es poca la fruta que ingresa, además muchos compradores prefieren el cacao de la Costa porque tiene más grasa. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

