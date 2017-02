En Desobediencia Civil Habitantes de Suchiate

*Afirman no Pagarán Predial ni Agua Entubada.

Suchiate, Chiapas; 31 de Enero.- Tras varias horas de mantener bloqueado el Puente Internacional Suchiate II, los inconformes llegaron a acuerdos con las autoridades para dejar libre la circulación.

La minuta de trabajo fue firmada la noche del 30 de enero, por el delegado de Gobierno región X Soconusco, Julio César del Valle Roblero; Noé Porfirio Pinto Pinto, delegado de la Secretaría del Transporte; así como por los representantes ciudadanos: Juan José González Pérez, Etni Guzmán Flores, Fernando Vázquez Méndez, Óscar Maldonado, José López Pérez, Saúl Barrios García, Arturo Pivaral Muñoz, Alberto de los Santos, David Vázquez Méndez, Samuel Trujillo Castillo, Hervin Martínez Valdés, Javier Ovilla Estrada e Isabel Molina Orozco.

Uno de los puntos tratados fue que la Secretaría de Transporte en Chiapas no ha autorizado ninguna alza al pasaje en el transporte público en ninguna de sus modalidades, por lo que acordaron que el jueves 2 de febrero sostendrán una reunión con transportistas, estatales y federales, una reunión de trabajo en la Casa Ejidal, a partir de las 10 horas

Otro de los acuerdos es que sostendrán una reunión con la autoridad municipal el día viernes para informarle que han entrado en desobediencia civil y no pagarán el Predial ni el servicio de agua entubada, hasta en tanto no se resuelva lo del gasolinazo. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

