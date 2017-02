Temen Comerciantes Otro Vandalismo

Temen Comerciantes Otro Vandalismo

*Por Nuevo Gasolinazo.

Tapachula, Chiapas, 1 de febrero.- Ante el anunciado gasolinazo del 4 de febrero, comerciantes y empresarios temen se susciten hechos vandálicos como el ocurrido los días 5 y 6 de enero.

Durante una reunión desarrollada en la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de esta ciudad, los asistentes coincidieron que viven en psicosis porque aparte de que aún no se reponen del susto, tampoco de las fuertes pérdidas económicas.

El presidente de la CANACO, Carlos Murillo Pérez, dijo a las autoridades municipales que acudieron al llamado que hay preocupación, sobre todo de aquellos que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad.

Este es el seguimiento que se le está dando a lo que ocurrió los días 5 y 6 de enero y ahora la preocupación es para el 4 de febrero, justamente porque se va a dar un nuevo aumento a la gasolina, explicó.

El representante de comerciantes y empresarios pidió a las autoridades de seguridad se garantice la actividad comercial que realizan, toda vez que con los disturbios del mes pasado fueron afectados severamente con saqueos y baja en sus ventas.

NO SE VE LA INVERSIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD

Murillo Pérez mencionó que no se ve que los impuestos estén siendo aplicados en materia de seguridad, “dónde están, qué está pasando, porque no tienen los elementos suficientes para poder hacerle frente al vandalismo, y ojalá no suceda nada esta vez”.

Señaló que hay incertidumbre por el incremento del costo de los combustibles y que vuelva a generarse una situación como la de enero, por ello piden la integración de los tres órdenes de gobierno para promover la seguridad de los sectores productivos en Tapachula.

AUTORIDADES DEBEN ATENDER PETICIÓN

DE COMERCIANTES: COCOPARCI

Por su parte el presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana (COCOPARCI), Jorge Gutiérrez Franco, señaló que es urgente que la autoridad atienda las peticiones de los comerciantes, toda vez que, con justa razón, se encuentran en psicosis ante la situación que vivieron durante los actos de vandalismo.

Destacó que ante el temor de que ocurra otro hecho similar, es urgente que una verdadera coordinación de los tres niveles de gobierno que informan a la sociedad, qué es lo que están haciendo.

Es necesario que las autoridades atiendan la petición de los comerciantes y los exhortó a sumarse a las actividades de prevención como ciudadanos, ya que tampoco se justifica hacer justicia por su propia mano.

Gutiérrez Franco señaló que es cierto que “no pueden poner un policía detrás de cada uno de nosotros, ni nosotros hacer justicia por nuestra propia mano, pero sí es necesario que las autoridades se coordinen”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

Esta nota fue publicada el día: 2, febrero, 2017