Anuncian Proyecto Para Mejoras del Rastro Mpal.

* Tendrá un Costo de 26.5 Mdp: Tablajeros

Tapachula, Chiapas; 3 de Febrero.- “Para nuestro rastro municipal o tipo SAGARPA ya está el proyecto de ampliación y modificación al Tipo Inspección Federal (TIF) y se hará con una inversión de 26.5 millones de pesos, tenemos la empresa constructora que lo va a realizar e iniciaría dentro de 4 meses”, dijo Jorge Ortiz Arévalo, presidente-administrador de la empresa comodataria del rastro.

En rueda de prensa y acompañado José Antonio Hernández Zúñiga e Ignacio Pérez Castillejos, directivos de la Sociedad Cooperativa de Consumo Tablajeros La Unión, añadió, “igual se hacen arreglos para en 2 meses echar andar la matanza de ganado porcino, con ese fin se ha dialogado con autoridades municipales para hacer un cerco sanitario”.

Remarcó, “al ser un rastro tipo TIF podemos sacrificar ganado a las grandes tiendas, exportar carne de res y de cerdo a Centroamérica y en esto se ha avanzado mucho gracias al apoyo de Adolfo Zamora Cruz, Secretario para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional.

“Ya estamos en permanente comunicación con varias empresas de Centroamérica, con los que empezaríamos negocios, para poder enviarles carne en canal de ganado bovino y porcino.

“Por ahora, en el rastro tenemos un sacrificio promedio de 40 animales diarios y al cambiar al tipo TIF planeamos una matanza de 100 a 150 animales, porque también vamos a pedir el apoyo al Gobierno del Estado, para que podamos sacrificarle a los municipios circunvecinos”.

Añadió, “pediremos apoyo a la Secretaría de Salud del Estado, para las matanzas de Suchiate, Frontera Hidalgo, Unión Juárez, Cacahoatán, Tapachula, Huehuetán, Mazatán, Huixtla y otros municipios que no tienen rastro, porque si no lo hacen en mataderos tradicionales y hay que poner orden, para que el sacrificio sea en el rastro TIF Tapachula”.

Afirmó, “con el cambio a TIF, los ganaderos tendrán un espacio y la oportunidad de venir directo a nuestras instalaciones a vender sus animales, lo expondrán al mejor postor y ya de una vez por todas quitar el intermediarismo o coyotaje, porque venderán su ganado directo al tablajero”.

Asimismo dijo, “en reuniones que hemos tenido con todos los verdaderos tablajeros en el rastro, enfatizamos esto porque a veces confundimos tablajero con locatario, la mayoría de quienes venden carne de res y puerco ya no son locatarios, sino que éstos alquilan sus puestos”.

Indicó, “en la última reunión de esta empresa comodataria y tablajeros, pese a los gasolinazos, ellos acordaron sostener el precio de la carne por otros 6 meses más. Y recordaron el precio de la carne no se ha movido desde el 2015”.

Añadió, “el compromiso es aguantar el precio por otros 6 meses y es en apoyo al Pacto Nacional que ha puesto en marcha el presidente Enrique Peña Nieto y para que el consumidor verifique precios, estamos obsequiando la lista a los tablajeros para que la exhiban al público”.

Puntualizó, “aquí no hay de por medio Uniones ni Asociaciones de Tablajeros, sino los auténticos tablajeros que, reunidos en nuestras oficinas del rastro, el pasado 21 de enero, fueron quienes ofrecieron entrarle al Pacto Nacional, respetando precios de la carne que vienen desde el 2015”.

Señaló, “los precios de la carne según su tipo andan de 120, 130 y 140 peso el kilogramo, de lo que en todos los mercados se podrán las listas de precios y para que resguarden esas listados y siempre estén a la vista del consumidor, se pedirá el apoyo de la Secretaría de Servicios Públicos Municipal”.

Aclaró, “aquí no interviene la PROFECO porque los precios de la carne están liberados, y sí queremos contribuir a la economía familiar en estos tiempos de crisis, aunque tengamos que sacrificar una parte de las inversiones porque nuestros gastos aumentaron con alzas en la gasolina y demás insumos.

“Todo esto surgió porque nos llegó a varios tablajeros un requerimiento de la Secretaría de Industria y Comercio a nivel nacional y a través de nuestro departamento Jurídico apoyamos a los compañeros tablajeros, contestamos el oficio y le damos continuidad”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

Esta nota fue publicada el día: 4, febrero, 2017