Reportan Misterioso Incendio de Papelería en SAGARPA Tapachula

Tapachula, Chiapas; 3 de Febrero.- Poco después del medio día de este viernes, fue reportado al Servicio de Emergencias 911 un incendio en las oficinas de la Sagarpa en Tapachula, ubicada al sur de la ciudad, que de acuerdo al reporte, había sido a manos de unos 30 campesinos.

Ante el llamado, momentos después se presentaron elementos de diversas corporaciones policíacas para verificar lo ocurrido.

Al llegar, directivos de esa dependencia federal aseguraron que momentos antes habían llegado supuestos productores de maíz y que al no encontrar respuestas a sus demandas, sacaron documentos oficiales y los quemaron en uno de los jardines.

Argumentaron que la molestia de los campesinos es que no todos salieron beneficiados con recursos del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF).

Así también, que habían desalojado al personal de esas oficinas ante el temor de que fueran agredidos por los labriegos, que de acuerdo a lo que dijeron, llegaron agresivos ante esa dependencia.

Sin embargo, para quienes asistieron al lugar de los hechos les atrajo la atenci√≥n varias inconsistencias. Por ejemplo, cuando llegaron los uniformados no encontraron a ning√ļn manifestante que supuestamente a√ļn continuaban dentro de las oficinas.

En lugar de ello solo se percataron de un montón de papeles, por cierto muy bien apilonados, consumiéndose bajo una tenue llama.

Así también, en el corto tiempo que aseguran estuvo ese grupo de personas, buscaron documentación muy específica, sin desordenar nada ni tampoco destruir algo más de esa dependencia.

Contrario a lo marcado por la l√≥gica de que la quema de papeles la pudieron haber hecho en cualquier parte de la oficina, los agresores, extra√Īamente, cargaron los documentos hasta un √°rea despejada y en donde no ocasionaran da√Īos.

Incluso, un guardia que estaba a unos 50 metros del lugar, escuchó en su radio de comunicación la activación de la alerta, pero comentó que no vio salir a los “campesinos“ de esas oficinas.

Por todo ello se espera que las autoridades realicen las investigaciones y castiguen -conforme marca la ley- en contra de quien o quienes resulten responsables. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Arg√ľello

